Liga Narodów siatkarzy 2024. Kuba przegrała z Kanadą

Dawna siatkarska potęga mozolnie odbudowuje swoją pozycję w międzynarodowej elicie i była jednym z objawień pierwszego turnieju. Siatkarze z Kuby wygrali bowiem z Brazylią, Niemcami i Iranem, a ulegli tylko Japonii. Z 10 punktami na koncie przystępowali do meczu z Kanadą jako nieznaczni faworyci - trzeba bowiem pamiętać, że drużyna prowadzona obecnie przez Tuomasa Sammelvuo, chociaż w Antalyi gładko przegrała z Polakami (1:3) i uległa Słowenii (2:3) , to również jest klasowym zespołem.

Mecz rozgrywany w Kanadzie lepiej zaczął się dla gospodarzy, którzy pierwszego seta wygrali 25:21. Później do głosu doszli Kubańczycy i po emocjonującej końcówce triumfowali 27:25. Dwie kolejne partie padły łupem Kanadyjczyków (25:20, 28:26), którzy tym samym sprawili niespodziankę, bo pokonali rewelację rozgrywek i zrównali się z nimi punktami. A to oznacza, że Polacy będą liderami Ligi Narodów co najmniej do meczu Słowenii z Turcją.