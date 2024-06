Polscy siatkarze swój udział w drugim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów zakończyli w sobotę, kiedy to w Fukuoce ulegli Brazylijczykom . "Biało-Czerwoni" momentami byli wręcz bezradni wobec świetnie dysponowanych rywali i ostatecznie ugrali tylko jednego seta. Zdaniem Tomasza Fornala walka, jaką w czwartym secie podjęli podopieczni Nikoli Grbicia, to jednak dobry prognostyk.

"Dobrze grali. Naprawdę dobrze grali. Brakowało im dodatkowo Lucarelliego, który swoją wartość dodaje. Walczyliśmy, staraliśmy się. W czwartym secie jak nawet przegrywaliśmy tymi czteroma, pięcioma punktami, to i tak wierzyliśmy. Najważniejsze, że się nie poddaliśmy. To może zaprocentować w przyszłości" - mówił w rozmowie z Polsatem Sport.

Mistrzowie Europy przez porażkę z "Canarinhos" stracili prowadzenie w tabeli Ligi Narodów . A w tej doszło do przetasowań - najpierw na czoło wysunęli się Słoweńcy, którzy rozbili Bułgarów, a następnie pozycję lidera objęli Włosi , którzy bez problemów poradzili sobie z Holendrami i z 21 punktami na koncie przewodzą stawce.

Liga Narodów siatkarzy. Francja wygrała mecz, Serbia zaskoczyła Kanadę

Nieznacznym faworytem byli Kanadyjczycy, którzy nie dość, że grali przed własną publicznością, to jeszcze wygrali cztery z siedmiu poprzednich spotkań, pokonując m.in. Amerykanów, czy jedną z rewelacji pierwszego tygodnia rozgrywek, czyli Kubańczyków (dla porównania, Serbowie mieli na swoim koncie zaledwie dwa zwycięstwa). Zespół prowadzony przez Tuomasa Sammelvuo dobrze wszedł w mecz z drużyną z Europy i wygrał pierwszego seta 25:21.

Później do głosu dochodzili już mistrzowie Europy z 2019 roku. Serbowie wygrali trzy kolejne partie (25:20, 25:18, 25:23) i odnotowali cenne zwycięstwo, dzięki czemu zajmują już 10. miejsce w tabeli Ligi Narodów i tracą tylko dwa punkty do Kuby, która przed trzecim turniejem zajmuje ostatnie miejsce premiowane awansem do turnieju finałowego.