Damian Gołąb, Interia Sport: Za wami dwa turnieje Ligi Narodów. Macie na koncie cztery zwycięstwa w ośmiu meczach, w tym dwie wygrane w ostatnim turnieju w Gliwicach. Jak podsumujesz wasze ostatnie występy?

Moritz Reichert, przyjmujący reprezentacji Niemiec: Było trochę wzlotów i upadków. Myślę, że jedyną rzeczą z ostatniego turnieju, której możemy trochę żałować, jest przegrane w tie-breaku spotkanie z Argentyną. Ale poza tym jest ok, mamy spore szanse, by poprawić się w następnym turnieju. Mam nadzieję, że po tygodniowym odpoczynku będziemy w stanie wygrać jeszcze więcej meczów.

Budujecie nową drużynę z nowym trenerem Massimo Bottim. Na jakim etapie tej budowy obecnie jesteście? Jak daleko jeszcze do ostatecznego, "gotowego produktu"?

- Trudno powiedzieć, bo Liga Narodów to szczególny turniej z dużą liczbą meczów. Uważam jednak, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Z pewnością są rzeczy do poprawy, ale nie jest o to łatwo, bo nie ma za wiele czasu na treningi - więcej jest meczów. Ale z drugiej strony rozgrywanie spotkań jest niezbędne, by sprawdzić nowe rzeczy. Są więc dobre i złe strony takiej sytuacji. Myślę, że wykonaliśmy parę kroków. Najważniejsze, że pracujemy i jesteśmy razem, tworzymy zespół. W trakcie meczów w Gliwicach można było zobaczyć, ja walczymy razem, w każdym momencie. Uważa to za bazę, ale nadal jest przestrzeń na poprawę.

Niemiecki siatkarz o Michale Winiarskim. "Uwielbiam go"

Jak porównasz Bottiego do Michała Winiarskiego, który prowadził was wcześniej przez kilka sezonów?

- Sam pomysł na siatkówkę i wiele rzeczy w ich pracy jest podobnych - tak już jest wśród najlepszych trenerów na świecie. Mają podobne idee. Ale oczywiście są nieco innymi ludźmi, pochodzą z różnych krajów. Trudno ich porównać. Teraz z Bottim, a wcześniej z Winiarskim było czuć, że są w pełni z naszą drużyną, i bardzo chcą popychać ją do przodu. Każdy zawodnik czuje, że dają z siebie wszystko dla nas. Nie jest tak, że trener i zawodnicy funkcjonują osobno. Tworzymy jeden zespół, to bardzo miłe.

Byłeś zaskoczony rezygnacją Winiarskiego?

- Trochę tak, bo pierwotny plan zakładał, że będziemy kontynuować współpracę trochę dłużej. Ale oczywiście w pełni rozumiem jego decyzję. Byłem też bardzo smutny, ponieważ prowadził mnie wcześniej w klubie, potem trzy lata w kadrze i naprawdę uwielbiam go jako szkoleniowca. Musiałem być więc nieco smutny. Ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.

Moritz Reichert wybrał Ślepsk Malow Suwałki. To go przekonało

W przyszłym sezonie wracasz do Polski. Co przekonało cię, by przyjąć ofertę ze Ślepska Malow Suwałki?

- Z pewnością liga, która jest jedną z najsilniejszych na świecie, z wieloma znakomitymi drużynami. To było dla mnie bardzo ważne, bo staram się rywalizować na najwyższym poziomie i nadal rozwijać, choć może nie jestem już najmłodszym zawodnikiem. Cały czas uważam - a widać to nawet w Lidze Narodów - że kiedy grasz na takim poziomie co tydzień, to jednak coś wyjątkowego. Gdy robisz to nIe tylko latem w reprezentacji, a w każdy weekend. To mnie ekscytuje.

Jak zmienił się Moritz Reichert przez cztery lata, od ostatniego sezonu, kiedy grałeś w Energa Treflu Gdańsk?

- Z pewnością zyskałem więcej doświadczenia, staram się poprawić na poziomie fizycznym - by być lepszym, ale i bardziej stabilnym, nie łapać kontuzji. To w ostatnich latach wychodziło całkiem dobrze. Przed laty miałem więcej wahań formy, teraz jestem bardziej stabilny. Reszta pozostała na podobnym poziomie.

Ślepsk Malow Suwałki nie jest największym polskim klubem, ale grę w nim uważasz za bardziej ekscytującą niż w Berlin Recycling Volleys, drużynie mistrza Niemiec?

- Siatkówka jest fajną pracą, gdy grasz przeciwko najlepszym zespołom. W PlusLidze występuje spora grupa z najlepszych zawodników na świecie. A w Suwałkach mamy też dobrego trenera. Myślę, że będziemy dobrym zespołem. Dla mnie to bardzo interesujące, choć nie poznałem jeszcze osobiście moich nowych partnerów z zespołu. Myślę jednak, że to będzie interesująca drużyna, będziemy starać się walczyć w PlusLidze i skończyć ją najwyżej, jak się da.

Rozmawiał Damian Gołąb

W przyjęciu Moritz Reichert volleyballworld.com materiały prasowe

Piłkę przyjmuje Moritz Reichert VolleyballWorld materiały prasowe

Moritz Reichert, w tle Massimo Botti VolleyballWorld materiały prasowe





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