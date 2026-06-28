Siatkarze z Chin i Niemiec otworzyli ostatni dzień turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Spotkanie przyciągnęło garstkę kibiców, bo danie główne miało zostać podane dopiero siedem godzin później - Polska zagra z Argentyną o godz. 20.

W dodatku Chińczycy to najsłabszy z zespołów, który przyjechał do Polski. Mimo że od 2024 r. pracuje z nimi Vital Heynen - Polskę w 2018 r. poprowadził do mistrzostwa świata - drużyna z Azji wciąż nie może wedrzeć się do czołówki. Mimo to jest pewna udziału w turnieju finałowym Ligi Narodów, sama go bowiem organizuje.

Niemcy mają nowego trenera, Massimo Bottiego, który zastąpił na tym stanowisku Michała Winiarskiego. Nadzieje na występ w finałach utrzymują, przed rozpoczęciem niedzielnego spotkania tracili do gwarantującego to siódmego miejsca trzy punkty. Ale w Gliwicach pokonali dotąd tylko Belgię, z Argentyną i Polską przegrali.

Chińczycy próbowali, Niemcy blokowali. Znów awantura pod siatką

W spotkaniu z Chinami byli jednak zdecydowanymi faworytami. I w pierwszym secie z tej roli wywiązali się bez zarzutu. Szybko ostudzili zapędy rywali skutecznymi blokami, już przy ich prowadzeniu 12:5 Heynen wykorzystał drugą przerwę. To trochę pobudziło jego siatkarzy, którzy mocniej zaczęli walczyć w obronie, ale siatkarskich argumentów brakowało. Ostatecznie Niemcy wygrali 25:20.

"Robimy postępy, ale problem w tym, że wy ich nie widzicie. W drugim roku cyklu olimpijskiego Liga Narodów jest zawsze silniejsza niż w pierwszym. Pierwszy rok dawał nam więc więcej szans" - przekonywał w Gliwicach Heynen po porażce z Belgią.

Jego drużyna w drugim secie próbowała udowodnić, że wspomniane postępy robi. Asem serwisowy potrafił się popisać Hebin Wang, ale w połowie seta Niemcy znów odskoczyli. Kiedy serią mocnych zagrywek błysnął Simon Torwie, objęli prowadzenie 15:11.

To nie był jednak koniec emocji, bo Chińczycy wygrali trzy akcje z rzędu i Botti poprosił o przerwę. Ale podopieczni Heynena się nie zatrzymali i to oni wygrywali 16:15. Niemcy zdołali jednak opanować sytuację. Ponownie pomógł im szczelny blok, aż trzy punkty tym elementem zdobył Moritz Reichert. W końcówce pod siatką wybuchła jeszcze awantura po jednej z decyzji sędziego. Niemcy ruszyli do arbitra, skończyło się żółtą kartką dla Rubena Schotta. Ale jego zespół i tak wygrał 25:20.

Liga Narodów siatkarzy. Chińczycy odgryźli się Niemcom, kontuzja zawodnika Heynena

W trzecim secie Chińczycy spróbowali raz jeszcze. Mocne zagrywki ponownie zbudowały im przewagę, prowadzili już 9:5. Potem nawet powiększyli przewagę do siedmiu punktów. Tym razem to oni i Heynen mocno dyskutowali z sędzią, ale byli coraz bliżej wygranej. Przed końcem seta stracili jednak ważnego zawodnika - z kontuzją z boiska zszedł Zhihong Xue.

I Niemcy zaczęli odrabiać straty. Na boisku pojawił się znany z występów w PlusLidze Tobias Brand, jego drużyna przegrywała tylko 19:20. Tyle że Chińczycy się obronili, zwyciężyli 25:22 i przedłużyli spotkanie.

W czwartym secie drużyna z Azji objęła prowadzenie 6:3. Z czasem, dzięki kolejnemu asowi serwisowemu i punktowi zdobytemu blokiem, powiększyła prowadzenie do pięciu "oczek". Na tablicy wyników był rezultat 12:7, ale wtedy Chińćzycy utknęli - i to na dobre. Dość powiedzieć, że przy zagrywkach Torwiego Niemcy zdobyli dziewięć punktów z rzędu.

To zupełnie odwróciło wynik, a Niemcy dopilnowali, by trzy punkty za zwycięstwo nie wymknęły im się z rąk. Ostatecznie wygrali 25:19, a cały mecz 3:1.

Teraz obie drużyny czekają dwa tygodnie przerwy. Po niej reprezentacja Chin weźmie udział w turnieju w USA, Niemcy zagrają zaś w Serbii.

Z Gliwic Damian Gołąb

Siatkarze z Chin próbowali postawić się Niemcon volleyballworld.com materiały prasowe

W przyjęciu Moritz Reichert volleyballworld.com materiały prasowe

Mecz Chiny - Niemcy w Lidze Narodów w Gliwicach volleyballworld.com materiały prasowe





Najciekawsze akcje sobotnich meczów Liga Narodów siatkarzy 2026 [WIDEO] Polsat Sport