Niemcy wysłali jasny sygnał przed meczem z kadrą Grbicia. Furia trenera rywali

Jedyny w czasie turnieju w Gliwicach dzień bez meczu reprezentacji Polski nie przyciągnął do PreZero Areny tłumów, ale przyniósł dobre siatkarskie widowisko. Zadbały o nie reprezentacji Belgii i Niemiec, czyli dwie drużyny, które próbują jeszcze gonić czołówkę Ligi Narodów, by podtrzymać szanse na występ w turnieju finałowym w Ningbo w Chinach.

Pierwszą partię lepiej rozpoczęli Belgowie. Od początku dobrze spisywał się Ferre Reggers, który w Gliwicach jest zdecydowanym liderem swojej drużyny - w meczu z Polską zdobył 33 punkty, a dzień później z Chinami aż 38!

Tym razem w pierwszym secie skończyło się siedmioma "oczkami" atakującego, ale w drugiej części partii Niemcy doszli do głosu. Pomogła im podwójna zmiana atakującego i rozgrywającego - ważne kontrataki skończył Filip John. I to Niemcy mogli cieszyć się ze zwycięstwa 25:22.

Znów kontrowersje w Gliwicach. Wymiana siatkarskich ciosów na boisku

W drugiej partii Belgowie znów jednak nacisnęli, objęli prowadzenie 8:4. Niemcy cierpliwie odrabiali straty, zmniejszyli je do punktu, ale wyrównać nie zdołali. Przy prowadzeniu Belgii 17:13 Massimo Botti, trener Niemców, poprosił o przerwę.

Ale nawet to niewiele dało. Reggersa w ofensywie mocno wsparł 22-letni Pierre Perin, który atakował ze skutecznością na poziomie 70 procent. Ich zespół wygrał wyraźnie - 25:19.

W trzeciej partii Niemcy odzyskali inicjatywę, choć nie obyło się bez zamieszania. Ponownie w trakcie turnieju w Gliwicach w centrum kontrowersji znalazł się arbiter. Niemieckich siatkarzy to jednak nie powstrzymało, objęli prowadzenie 11:8 po bloku Erika Rohrsa.

Belgowie doprowadzili do remisu 19:19, gdy kontratak skończył Perin. W końcówce Niemcy znów zyskali przewagę i piłki setowe, ale niewiele brakowało, by znów ją roztrwonili. Belgowie mieli szansę doprowadzić do remisu 24:24, ale rywale się obronili, a decydujący punkt zdobył Tobias Brand i to Niemcy wygrali 25:23.

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Belgowie nadal jednak dotrzymywali kroku rywalom. Reggers do ataków dołożył punkt zdobyty zagrywką, za to Niemcy w końcu zablokowali atak Perina. Mimo to na boisku trwała walka punkt za punkt.

A przy stanie 12:11 na parkiecie znów wybuchła awantura. Emanuele Zanini nie mógł pogodzić się z decyzją sędziego, który mimo powtórki nie potrafił zauważyć, że Tobias Krick, niemiecki środkowy, dotknął piłki w bloku. "Zapytaj go!" - grzmiał trener Belgów, za co otrzymał żółtą kartkę. Portugalski arbiter Ricardo Ferreira, ostatecznie jednak obejrzał powtórkę jeszcze raz... i tym razem dotknięcie Niemca dostrzegł. A to z kolei wywołało protesty Bottiego.

Po kontrataku wykończonym przez Kricka jego drużyna objęła jednak prowadzenie 20:18. W ostatnich akcjach Belgowie się pogubili, z czego Niemcy skrzętnie skorzystali. Świetnie spisał się Rohrs, Niemcy wygrali 25:19 i cały mecz 3:1.

W sobotę Belgia będzie mieć dzień wolnego, turniej zakończy niedzielnym spotkaniem z Turcją. Niemcy w sobotę zagrają z Polską, początek spotkania o godz. 17.00. Transmisja w Polsacie Sport, relacja tekstowa na Interia Sport.

Siatkarze z Belgii walczyli o zwycięstwo z Niemcami VolleyballWorld materiały prasowe

Tobias Brand w ataku w czasie meczu Niemcy - Belgia VolleyballWorld materiały prasowe

Niemcy mieli trudną przeprawę z Belgią VolleyballWorld materiały prasowe





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