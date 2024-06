Niecodzienna sytuacja w meczu siatkarzy. Wilfredo Leon się uśmiał, komentatorzy zdumieni

Na takie spotkanie kibice reprezentacji Polski czekali przez cały dotychczasowy sezon. W składzie "Biało-Czerwonych" w końcu pojawili się wszyscy najlepsi siatkarze. Na ostatni turniej fazy interkontynentalnej rozgrywany w Lublanie trener Nikola Grbić zabrał najmocniejszą kadrę Wybrał aż 17 siatkarzy, przez co przed każdym meczem w Słowenii trzech musi odsyłać na trybuny .

Przede wszystkim jednak do gry wróciła trójka złotych medalistów Ligi Narodów sprzed roku: Wilfredo Leon, Paweł Zatorski i Mateusz Bieniek. Wszyscy znaleźli się w podstawowej szóstce, a właściwie siódemce polskiej drużyny na mecz z mistrzami świata. I w znacznym stopniu przyczynili się do tego, że "Biało-Czerwoni" pewnie pokonali Włochów 3:0. To zwycięstwo skutkuje również powrotem na podium tabeli Ligi Narodów - Polska wyprzedziła mistrzów świata i zajmuje drugie miejsce za Słowenią.