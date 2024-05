Nie pomogły nawet zmiany Grbicia. Polska spada z podium Ligi Narodów

Mecz ze Słowenią już przed turniejem był zapowiadany jako najtrudniejsze zadanie reprezentacji Polski w Antalyi. Do niedawna ten rywal wzbudzał duże emocje, bo Słoweńcy regularnie ogrywali "Bało-Czerwonych" w mistrzostwach Europy . Przed rokiem kadra Nikoli Grbicia przełamała jednak niekorzystną serię, pokonując rywala w półfinale ME.

- Musimy podejść do tego meczu z dużą koncentracją. Widać, że jesteśmy w dobrej dyspozycji, mamy dobre momenty gry. Mam nadzieję, że w meczu ze Słowenią będzie tego jak najwięcej, bo to jest naprawdę niewygodny przeciwnik - zapowiadał przed spotkaniem Marcin Komenda, rozgrywający reprezentacji Polski. W niedzielę nie było go w pierwszej szóstce polskiej drużyny, wrócił do niej Grzegorz Łomacz.