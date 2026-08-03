Reprezentacja Polski ma za sobą kolejny udany turniej. W Ningbo nasi siatkarze sięgnęli po drugie z rzędu złoto Ligi Narodów. W niedzielnym finale pokonali Amerykanów 3:2 i mogli celebrować obronę tytułu.

Niesamowite statystyki w roli szkoleniowca naszej reprezentacji ma Nikola Grbić. Serb objął Polskę w 2022 roku i od tamtej pory zespół z każdego dużego turnieju przywozi medal. Wygrana w Ningbo była więc dziewiątym skalpem Polaków pod wodzą tego trenera, który w naszym kraju zasłużył już na status absolutnej legendy.

Cała prawda o Grbiciu w Polsce. Brat selekcjonera ujawnił

Siatkarze, kibice czy eksperci wyrażają się o Grbiciu głównie w samych superlatywach, ale nowe światło na postrzeganie Serba rzucił jego brat - Vladimir Grbić.

Nigdzie na świecie Nikola nie cieszy się takim szacunkiem, jak w Polsce. To nieprawdopodobne. Mnie, jako jego bratu, ciepło się robi na sercu, kiedy widzę, że znalazł kraj, naród, który go tak szanuje jako trenera, a nawet jako człowieka

Vladimir Grbić jednocześnie podkreślił, że jest mu przykro, że jego brat na taki szacunek nie może liczyć w Serbii. - My jesteśmy trochę takim krajem, że najlepsi nigdy nie byli szanowani, tylko zawsze są osądzani. To nasza cecha narodowa i Nikola jest tego przykładem - dodał.

Wygrana Polaków w Ningbo nie kończy emocji z ich udziałem w 2026 roku. Teraz przed "Biało - Czerwonymi" mistrzostwa Europy, w których będą bronić złota wywalczonego w 2023 roku. Turniej rozpocznie się 9 września, a podopieczni Grbicia w grupie zmierzą się z Bułgarią, Macedonią Północną, Portugalią, Izraelem i Ukrainą.

Nikola Grbić nie otrzyma medalu za Igrzyska Olimpijskie w Paryżu MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Nikola Grbić Andrzej Iwanczuk East News

Nikola Grbić MIGUEL MEDINA AFP





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