Nerwowo po meczu polskich siatkarzy. To byłby koszmar, seria trwa

W środowy wieczór Belgowie dosyć solidnie nastraszyli faworyzowanych obrońców tytułu Ligi Narodów. Przez kilkadziesiąt minut pachniało naprawdę sporą sensacją, ponieważ niżej notowany zespół zmierzał po komplet punktów. Podopieczni Nikoli Grbicia, niesieni dopingiem licznie zgromadzonej publiczności na szczęście się nie poddali. Wyróżnić należy między innymi Artura Szalpuka, który okazał się jednym z głównych bohaterów gospodarzy.

To właśnie między innymi dobra postawa przyjmującego spowodowała, że po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie mówiące, iż kto nie wygrywa 3:0 przegrywa 2:3. "Szukaliśmy dobrego sposobu i udało się to od trzeciego seta. Znowu wychodzimy z wielkich kłopotów, wygrywamy z 0:2. Wielkie podziękowania dla kibiców, bo ich energia dała nam dużo" - mówił dla Polsatu Sport Aleksander Śliwka.

Polacy walczą o udział w finałowym turnieju Ligi Narodów. Robi się nerwowo

"Biało-Czerwonym" 24 czerwca spadł ogromny kamień z serca, lecz muszą czym prędzej się poprawić. Powód? Aktualna sytuacja w tabeli Ligi Narodów. W tym momencie Polacy nie mogą spać spokojnie, gdyż plasują się na ostatnim miejscu premiowanym awansem do turnieju finałowego. A za ich plecami czają się naprawdę zacne ekipy. Chrapkę na wylot do Chin mają między innymi Bułgarzy.

Wicemistrzowie świata pokazali klasę w środę, kiedy to po pięciosetowym boju pokonali Włochów. Ich strata do Polaków wynosi obecnie zaledwie jeden punkt. Sensacyjnie w czołowej siódemce znajdują się choćby Ukraińcy. Poza nami oraz wschodnimi sąsiadami wirtualną przepustkę do Chin mają obecnie Japończycy, Amerykanie, Brazylijczycy, Słoweńcy oraz wyżej wspomniani Włosi. Przed własną publicznością na pewno zagrają gospodarze imprezy.

TOP 10 tabeli Ligi Narodów siatkarzy:

TOP 10 Ligi Narodów siatkarzy volleyballworld.com materiał zewnętrzny

W bloku Bartłomiej Lemański i Artur Szalpuk Art Service PAP

Nikola Grbić Art Service PAP

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News





Liga Narodów. Argentyna - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport