Nawet mistrzowie świata nie dali rady. Sceny w hicie Ligi Narodów siatkarzy

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Hit Ligi Narodów siatkarzy dla lidera tabeli. Niepokonana w tym sezonie Japonia zapisuje sobie kolejny ważny triumf. Na otwarcie turnieju w Osace drużyna z Azji pokonała mistrzów świata. Włochom nie pomógł mocny skład, w którym znalazł się m.in. rozgrywający Simone Giannelli - Japonia zwyciężyła 3:2. Reprezentacja Włoch będzie musiała walczyć o grę w turnieju finałowym w trzech ostatnich meczach.

Siatkarz Japonii w czerwonym stroju z numerem 23 i siatkarze Włoch w niebieskich strojach podczas meczu.
Mecz Japonia - Włochy zakończył się dopiero w tie-breakuVolleyballWorld materiały prasowe

Japończycy w tym sezonie Ligi Narodów spisują się znakomicie. Do środy byli jedyną niepokonaną drużyną w stawce i liderem tabeli, a serię zwycięstw chcieli kontynuować przed własną publicznością w Osace.

Ale już pierwszy mecz miał być dla nich wymagającym sprawdzianem. W końcu po drugiej stronie stanęli mistrzowie świata z Włoch, którzy muszą cały czas walczyć o występ w turnieju finałowym w Chinach. A w poprzednim turnieju przegrali z Bułgarią i Ukrainą.

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Zwrot akcji w końcówce pierwszego seta. Potem Japończycy zdominowali mistrzów świata

Pierwszy set sprostał oczekiwanom kibiców i przyniósł mnóstwo emocji. Walka punkt za punkt trwała do samego końca. Japońscy siatkarze i ich fani już cieszyli się ze zwycięstwa 25:23, ale Włochom pomógł challenge i partię rozstrzygnęła gra na przewagi. A w niej mistrzowie świata przechylili szalę na swoją stronę, wygrywając 26:24 - gospodarzom nie pomogło nawet osiem punktów Yukiego Ishikawy.

W drugim secie Japończycy przejęli już jednak inicjatywę. Tym razem wypracowali sobie pięciopunktową przewagę. Do dobrej gry w obronie dołożyli kapitalną skuteczność w ataku - na poziomie 71 procent.

W japońskiej ofensywie przodował Ran Takahashi, nowy przyjmujący Bogdanki LUK Lublin. Włosi popełniali zaś coraz więcej błędów. Skończyło się wyraźnym zwycięstwem Japonii 25:19.

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Liga Narodów siatkarzy. Pięć setów w meczu lidera z mistrzem świata

Liderzy Ligi Narodów równie mocno rozpoczęli trzecią partię. Ferdinando De Giorgi, trener reprezentacji Włoch, nie chciał jedna dopuścić do powtórki z poprzedniego seta i już przy stanie 6:9 poprosił o przerwę. Tyle że Japończycy utrzymywali się dwa, trzy punkty przed rywalami, do swojego dorobku w końcu dołożyli też pierwsze punkty zdobyte zagrywką.

I nie dali się dogonić Włochom. Tym razem najwięcej punktów dla zwycięzców - siedem - zdobył Yuji Nishida, a Japonia wygrała 25:20.

W trakcie czwartego seta De Giorgi zdecydował się na zmianę na środku siatki, na boisku pojawił się Pardo Mati. Na boisku było też już dwóch innych rezerwowych: przyjmujący Luca Porro i libero Gabriele Laurenzano. A Włosi znów byli w stanie rywalizować z Japonią jak równy z równym. Co więcej, po bloku Porro, prowadzili 16:13. Gospodarze popełniali więcej błędów, mistrzowie świata byli blisko tie-breaka. I choć Japończycy w końcówce jeszcze nacisnęli, Włosi wygrali 25:23.

A tie-breaka rozpoczęli od dwóch punktowych bloków. Japończycy to jednak specjaliści od piątych setów - w tym roku wygrali już cztery - i sprawnie doprowadzili do remisu. Emocje na trybunach pełnych japońskich kibiców sięgały zenitu, a ich ulubieńcy objęli prowadzenie 10:7. Wygrali tie-breaka 15:12 - decydujący punkt zdobył Takahashi. To dziewiąte zwycięstwo Japonii w tym sezonie.

W środę rywalizację w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów zainauguruje również reprezentacja Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają jednak w Chicago - rozpoczną od spotkania z wicemistrzami świata z Bułgarii, początek spotkania o godz. 19. Włosi w czwartek zagrają z Belgią, Japończycy z Kanadą.

Liga Narodów
Tydzień 3
15.07.2026
12:20
Zakończony
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Japonia
3 - 2
Włochy
Próby ataku
72
63
Błędy przeciwnika
31
24
Błędy drużyny
24
31
Błędy w ataku
4
6
Błędy serwisowe
18
24
Asy serwisowe
6
2
Japoński siatkarz w czarnej koszulce z numerem 12 i logo Capcom uśmiecha się i unosi ramię w geście radości, w tle drugi zawodnik również wyraża zadowolenie.
Ran Takahashi, przyjmujący reprezentacji JaponiiVolleyballWorld materiały prasowe
Siatkarz w niebieskim stroju reprezentacji Włoch z rozłożonymi szeroko ramionami, wyrażający silne emocje podczas meczu.
Gabriele Laurenzano, libero włoskiej kadryVolleyballWorld materiały prasowe
Yuki Ishikawa
Yuki Ishikawa, kapitan reprezentacji JaponiiFoto OlimpikAFP


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