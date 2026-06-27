Nowa era w reprezentacji Niemiec oficjalnie rozpoczęła się kilka tygodni temu. Wówczas drużyna po raz pierwszy spotkała się z nowym szkoleniowcem Massimo Bottim po trzech latach spędzonych pod wodzą Michała Winiarskiego.

Polski szkoleniowiec sam zrezygnował z funkcji, decyzję ogłosił w listopadzie i motywował względami rodzinnymi. Praca na dwa etaty - ze świetnym skutkiem prowadzi jeszcze klub, Aluron CMC Wartę Zawiercie - pochłaniała mnóstwo czasu. Wybór niemieckiej federacji znów padł jednak na trenera dobrze znanego na polskim rynku.

Botti przed rokiem poprowadził Bogdankę LUK Lublin do historycznego mistrzostwa Polski. Potem przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów i to właśnie w czasie jego pracy z tą drużyną ogłoszono, że po raz pierwszy w karierze poprowadzi zespół reprezentacyjny.

- To zupełnie inna praca. Oczywiście to nadal siatkówka, ale jest zupełnie inaczej - pod kątem przygotowań, w codziennej pracy. Mamy mniej czasu niż zwykle w klubie, ale pracujemy z szerszym składem. Inaczej wyglądają rozgrywki, gramy w Lidze Narodów cztery mecze w pięć dni. Musimy zarządzać wieloma rzeczami, nie tylko technicznymi, ale także zmęczeniem zawodników. Mam nadzieję, że będziemy w stanie walczyć do końca - zapowiada Botti.

Włoch zastąpił Michała Winiarskiego. W Rzeszowie pozostawił niedosyt

Objęcie przez niego posady w kadrze Niemiec było zaskoczeniem o tyle, że w przeszłości Asseco Resovia wymagała od swoich trenerów, by w pełni skupiali się na pracy w klubie. Ale już po zakończeniu sezonu przez rzeszowską drużynę pojawiły się doniesienia, że Botti miejsca w klubie na dłużej nie zagrzeje.

Jego następcą ma zostać Gheorghe Cretu, dla którego to powrót na ławkę Resovii. Oficjalnego potwierdzenia jeszcze brakuje, ale Botti wymownie reaguje na pytanie o reakcję klubu na podjęcie pracy z niemiecką kadrą.

- Proszę o następne pytanie. Nie mogę nic powiedzieć. Nowe informacje prawdopodobnie wkrótce się pojawią - ucina Włoch.

O ile w Lublinie pozostawił po sobie znakomite wrażenie, o tyle jego rozdział w Rzeszowie aż tak udany nie był. Drużyna wzmocniona dużymi nazwiskami, m.in. Marcinem Januszem, Karolem Butrynem i Erikiem Shojim, skończyła PlusLigę na czwartym miejscu. Dotarła też do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i finału Pucharu Polski, ale we wszystkich rozgrywkach zabrakło kropki nad "i".

A sam Botti zaskakiwał niektórymi decyzjami. Korzystał z aż trzech libero, w niektórych spotkaniach bardzo szybko sięgał po zmienników.

To moja praca, muszę podejmować decyzje i czasami to skomplikowane. Jestem niekonwencjonalnym trenerem, ale zawsze podejmuję decyzję najlepszą dla drużyny. Nie jestem szalony, mogę to zagwarantować

- To był bardzo trudny sezon w Rzeszowie. Zdecydowaliśmy się na grę w Lidze Mistrzów, w listopadzie graliśmy więc co trzy dni. Moim zdaniem zajęliśmy najlepsze możliwe miejsce, bo trzy najlepsze zespoły z poprzedniego sezonu potwierdziły swoj poziom i pozycję na podium. Dotarliśmy do finału pucharu, wykonaliśmy pracę najlepiej, jak to możliwe. I musimy być usatysfakcjonowani z naszej pracy. Czy czegoś żałuję? Trochę końcówki sezonu. Dotarliśmy tam bez niezbędnego przekonania, by walczyć do końca w najważniejszym momencie rozgrywek - opisuje Botti.

Liga Narodów siatkarzy. Polska może dużo stracić, Niemcy dużo zyskać

Niemcy pod jego wodzą rozpoczynają walkę o kolejną kwalifikację olimpijską. Z Winiarskim zespół wrócił na igrzyska po 12 latach przerwy i zaprezentował się w Paryżu z niezłej strony.

Z pierwszego tygodnia Ligi Narodów Niemcy przywieźli dwa zwycięstwa, w tym triumf 3:1 z Francją. W Gliwicach rozpoczęli od zaciętego, ale przegranego po pięciu setach meczu z Argentyną. W piątek, dzień przed meczem z Polską, po dobrym widowisku ograli 3:1 Belgię.

Teraz zmierzą się z drużyną prowadzoną przez Nikolę Grbicia. Mają sporo do zyskania. Są na dziewiątym miejscu w rankingu FIVB i jakakolwiek wygrana z liderami gwarantuje im co najmniej dziesięć dodatkowych punktów w tej klasyfikacji - a dla Polski taką samą stratę. Niemcy muszą też jednak walczyć o udział w turnieju finałowym, bo aktualnie zajmują w tabeli Ligi Narodów dopiero 11. miejsce.

- Gra w takiej hali przeciwko moim byłym zawodnikom to przyjemność. Mam nadzieję, że to będzie dobre show. Od Polski spodziewam się wysokiego poziomu. Wiemy, jaką jakość ma jej skład. Mimo że brakuje niektórych zawodników, Polska może wystawić zespół na wysokim poziomie, nawet jeśli daleki od podstawowego - zaznacza Botti.

W tym meczu szóstka polskiej kadry może być jednak mocniejsza niż w spotkaniach z Belgią i Turcją. Do drużyny dołączyli bowiem Wilfredo Leon, Kewin Sasak i Jakub Popiwczak. Początek meczu Polska - Niemcy o godz. 17, transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Z Gliwic Damian Gołąb

Massimo Botti w roli trenera reprezentacji Niemiec volleyballworld.com materiały prasowe

Niemieccy siatkarze wygrali w Gliwicach z Belgią volleyballworld.com materiały prasowe

Michał Winiarski pożegnał się z niemiecką kadrą Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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