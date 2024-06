Najpierw porażka, potem takie sceny za kulisami. Polskiemu siatkarzowi odebrało mowę

Łukasz Kaczmarek w całym spotkaniu zdobył 6 punktów i nie mógł pochwalić się bardzo dużą skutecznością na boisku. Sytuacja polskiego atakującego bardzo się skomplikowała tuż przed igrzyskami olimpijskimi. Nikola Grbić już w niedzielę poda skład, który pojedzie z nim do Paryża.

Smutne świętowanie. "Sto lat" po meczu

Co za zakończenie kluczowego meczu! Taka sytuacja w Lidze Narodów. WIDEO

Atakujący nie wszedł na długi czas, ale miał szansę zdobyć co najmniej 11 punktów w ataku. Z tylu uderzeń udało mu się wyciągnąć tylko trzy oczka, pozostałe trzy, które zdobył w tym spotkaniu, były skutkiem punktowego bloku. Po meczu od razu podszedł do niego Aleksander Śliwka i poklepał go po plecach, chcąc pocieszyć przyjaciela. Potem jednak słodko-gorzkie podsumowanie zafundowali atakującemu kibice, którzy chórem zaśpiewali "sto lat".