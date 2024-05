Najpierw pokaz mocy, a później taka scena. Aleksander Śliwka w roli głównej

Bardzo mocno im kibicujemy i trzymamy za nie kciuki. To, że awansowały na trzecie miejsce w rankingu (FIVB) jest dla nich ogromnym sukcesem, ale myślę, że one podobnie jak my mają takie samo podejście, aby cały czas poprawiać swoją grę. Trzeba cały czas iść do przodu i nie spoczywać na laurach

~ powiedział.