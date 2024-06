"To będzie dla mnie bardzo trudna decyzja. Ja to wiem, jestem w bardzo trudnej roli. Każdy zawodnik, który jest z nami w tej 17-tce, może być z nami w Paryżu i nie zmieni naszego poziomu grania. Każdy gra bardzo dobrze. Nie mogę powiedzieć: o, ten nie gra na swoim poziomie, nie trenuje dobrze. Oni robią wszystko, o co ich proszę. jestem zadowolony. Będzie bardzo trudno podjąć decyzję, zrobimy to na koniec turnieju w Łodzi" - mówi Grbić.