Mistrzowie olimpijscy pod ścianą. Szok po meczu Polaków. Pogrom za oceanem

Dwa pierwsze mecze podczas turnieju Ligi Narodów w Chicago zapowiadały się wyśmienicie, lecz finalnie nie porwały kibiców, którzy postanowili odwiedzić halę w Chicago. Najpierw Polacy mierzyli się z obecnymi wicemistrzami świata, Bułgarami. "Biało-Czerwoni" spisali się perfekcyjnie, nie dając rywalom wygrać w choćby jednym secie. Postronni kibice liczyli na większe emocje w konfrontacji Francja - Brazylia.

Starcie triumfatorów olimpijskiego turnieju z 2024 roku także miało jednak jednostronny przebieg. Pomimo tego, dwie pierwsze partie mogły się podobać. Obie kończyły się identycznym rezultatem, czyli 25:23. W secie otwarcia żadna z drużyn nie uzyskała wyraźnej przewagi, w związku z czym kluczowa okazała się końcówka. Kolejną część lepiej rozpoczęli Francuzi. "Trójkolorowi" posiadali nawet pięć punktów zapasu, lecz Brazylijczycy się przebudzili.

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Świetnie w decydującej fazie seta spisywał się zwłaszcza Darlan Souza. Atakujący imponował na zagrywce, ponadto kończył ważne piłki wystawione przez rozgrywającego. W trzeciej partii już co prawda nie pokazywał się z tak spektakularnej strony, ale za to nie zawiedli jego pozostali koledzy. Podopieczni Bernardo Rezende wygrali 25:19 i przybliżyli się tym samym do turnieju finałowego. Sytuację mocno skomplikowali sobie za to Francuzi. Realnie grozi im zakończenie zmagań po trzech nadchodzących meczach.

"Mistrzowie olimpijscy z coraz mniejszymi szansami na turniej finałowy w Ningbo: aż pięć porażek w dziewięciu meczach" - zauważył na platformie X Jakub Balcerzak. Powodów do optymizmu w szeregach "Trójkolorowych" nie ma za wiele. Dwucyfrową liczbę punktów w konfrontacji z Brazylijczykami zdobyli tylko Stephen Boyer (10) oraz Mathis Henno (12). Zawodnikom Andrei Gianiego dodatkowo nie pomaga terminarz. Zagrają oni między innymi z Polakami. Poza tym czekają ich spotkania przeciwko Chińczykom oraz Bułgarom.

Obecnie Francuzi plasują się dopiero na dwunastej lokacie w tabeli. Przepustkę uzyska siedem czołowych drużyn, ponieważ chińscy gospodarze na pewno nie znajdą się w TOP 8.

Siatkarska reprezentacja Brazylii volleyballworld.com materiał zewnętrzny

Francuzi są w coraz trudniejszej sytuacji podczas tegorocznej Ligi Narodów volleyballworld.com materiał zewnętrzny

siatkówka Burak Basturk AFP





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