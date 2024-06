Mistrz olimpijski przestrzega Nikolę Grbicia. Na to nie może sobie pozwolić

W XXI wieku barierą nie do przeskoczenia dla polskich siatkarzy jest ćwierćfinał. Na tym etapie kończyli rywalizację na pięciu ostatnich turniejach olimpijskich. W przełamanie tej niemocy w Paryżu wierzy Edward Skorek , który był kapitanem ekipy Wagnera.

"Najbliższe igrzyska są ważne nie tylko dla drużyny, ale i dla całej społeczności siatkarskiej . Nie jest to łatwy moment na zdobywanie medali, ponieważ sytuacja światowa jest, jaka jest. Wszyscy życzymy jednak sukcesów polskim siatkarzom" - podkreśla w rozmowie z Interią były siatkarz, który później był także selekcjonerem reprezentacji Polski.

Na to nie można sobie pozwolić. Legendarny siatkarz przestrzega Nikolę Grbicia

W tym roku "Biało-Czerwoni" po raz kolejny pojadą na igrzyska w roli faworytów. W końcu w poprzednim sezonie wygrali mistrzostwa Europy i Ligę Narodów , polskie drużyny rok po roku docierają do finału Ligi Mistrzów. Tyle że przed ekipą prowadzoną przez Nikolę Grbicia polscy siatkarze także często jeździli na igrzyska jako niemal "murowany" kandydat do medalu. W 2012 r. w Londynie grali bezpośrednio po zwycięstwie w Lidze Narodów. W 2016 i 2021 rywalizowali na igrzyskach jako aktualni mistrzowie świata .

Skorek w rozmowie z Interią odniósł się do ostatniego turnieju w Azji, gdzie drużyna Vitala Heynena odpadła w ćwierćfinale z Francją.

"Na igrzyskach w Tokio sama drużyna i dziennikarze stworzyli narrację, że wystarczy pojechać na igrzyska i już ma się medal. A tak nie jest, bo igrzyska rządzą się swoimi prawami. Mamy przykład Argentyny, na którą nikt nie stawiał, a zdobyła w Tokio brązowy medal. Wiele czynników wpływa na to, by osiągnąć sukces na igrzyskach. Tym bardziej że te igrzyska są od początku do samego końca ogromnym obciążeniem psychicznym dla zawodników" - zaznacza mistrz z Montrealu.