Bartosz Kurek w tym tygodniu pojawił się na meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Jego przyjazd wywołał spore zainteresowanie, ale siatkarz, który w ostatnich sezonach był kapitanem reprezentacji Polski, zasiadł jedynie na trybunach. I wraz z żoną Anną oglądał spotkanie z Belgią, przy okazji pozując do zdjęć i rozdając autografy.

Z występów w kadrze, w porozumieniu z Nikolą Grbiciem, w tym sezonie bowiem zrezygnował. I choć Serb nie zamyka mu drzwi do powrotu do kadry na kolejny rok, tego lata musi szukać jego następcy.

Kewin Sasak był objawieniem poprzedniego sezonu. A potem zaczęły się problemy

Po poprzednim sezonie naturalnym kandydatem do tej roli wydawał się Kewin Sasak. Zawodnik Bogdanki LUK Lublin po zdobyciu mistrzostwa Polski przebojem wszedł do reprezentacji Polski, pod nieobecność Kurka był jej podstawowym atakującym finałach Ligi Narodów, awaryjnie zastępował go też - po kontuzji kapitana - w meczach o medale mistrzostw świata.

Tyle że kolejny sezon miał naznaczony kontuzjami. Poważnym problemem okazał się bark, to wykluczyło go z gry na wiele tygodni. Wrócił na finały PlusLigi, ale wtedy przyplątała mu się kontuzja nogi.

"Mam nadzieję, że już wyczerpałem limit i od teraz wszystko będzie ok. Najpierw chciałbym wrócić do takiej optymalnej formy zdrowotnej, a później przygotowywać się i szykować formę na nadchodzące turnieje" - opisywał swoją sytuację w połowie czerwca Sasak.

Młody siatkarz nie wykorzystał szansy od Grbicia. Zmiana po dwóch meczach

Polacy mieli już wtedy za sobą pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach, gdzie z dobrej strony pokazali się Bartosz Gomułka i Alaksiej Nasewicz, czyli młoda fala w reprezentacyjnym ataku. Grbić wyżej ocenił dyspozycję tego drugiego i wraz z Bartłomiejem Bołądziem włączył go do kadry na turniej w Gliwicach.

- Czy Gomułka został skreślony? Wszystko jest możliwe. Jeśli Aleks będzie kontynuować grę taką jak teraz, zero na sześć w ataku, nie będzie skoncentrowany… Zależy też, co będzie z Sasakiem. Grupa w Spale musi trenować. Mam nadzieję, że nie będzie kontuzji, że wszystko odbędzie się tak, jak zaplanowaliśmy, ale wszystko jest możliwe - mówił po meczu z Belgią Grbić.

Polska wygrała to spotkanie 3:2, ale Nasewicz nie wykorzystał szansy, by jeszcze mocniej zaznaczyć się w drużynie Grbicia. Selekcjoner zdjął go z boiska już w trakcie pierwszego seta, po tym jak 23-letni siatkarz pochodzący z Białorusi nie skończył żadnego z czterech ataków.

Nasewicz w trakcie spotkania zmienił jeszcze na chwilę Bołądzia, ale w kolejnych dwóch atakach też nie zdobył punktu. W spotkaniu z Turcją młody siatkarz był już rezerwowym. Na chwilę pojawił się w czwartym secie, dostał jedną piłkę do ataku, ale ostatecznie w Gliwicach nie zdobył ani jednego punktu. A do tego usłyszał reprymendę od rozgrywającego Marcina Komendy, któremu wszedł w paradę przy wystawie jednej z sytuacyjnych piłek.

Wygląda na to, że to wystarczyło Grbiciowi. Selekcjoner już przed turniejem w Gliwicach zakładał, że po dwóch spotkaniach może dokonać zmian w składzie. Padło na Nasewicza, który szansy w sobotę i niedzielę już prawdopodobnie nie dostanie. Do kadry, obok Wilfredo Leona, Jakuba Popiwczaka i Marcela Bakaja, dołączy za to Sasak. Według informacji dostępnych w oficjalnym serwisie Ligi Narodów, zastąpi w składzie właśnie Nasewicza.

Nikola Grbić jeszcze nie podjął decyzji. "Nie mam wszystkich informacji"

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" jeszcze przed początkiem sezonu przekonywał, że zależy mu przede wszystkim na zdrowym Sasaku i w jego przypadku nie zamierza niczego przyspieszać. Ten sam przekaz obowiązywał w Gliwicach, ale najwyraźniej niespełna 29-letni siatkarz jest już w stanie pomóc kadrze.

- Potrzebuje dużo czasu na boisku - zaznacza Grbić.

Czasem na parkiecie Sasak będzie się dzielić z Bołądziem. Najstarszy z reprezentacyjnych atakujących - we wrześniu skończy 32 lata - początek turnieju w Gliwicach, po wejściu na boisko w meczu z Belgią, miał trudny. Ale z czasem nabrał wiatru w żagle, ostatecznie zdobył 24 punkty przy 50-procentowej skuteczności w ataku.

Z Turcją, już jako podstawowy atakujący, zdobył 14 punktów, ale skuteczność miał nieco słabszą, na poziomie 47 procent. Mimo braku asa serwisowego był za to najczęściej zagrywającym polskim siatkarzem przeciwko Turkom, co oznacza, że jego serwisy sprawiły sporo problemów rywalom.

- Czy mam już podstawowego atakującego? Nie, mamy jeszcze trochę czasu. Nie za dużo, ale chciałbym podjąć decyzję wtedy, gdy będę pewien, że ta decyzja jest najlepsza. Teraz jeszcze nie mam wszystkich potrzebnych informacji - podkreśla Grbić.

Teraz do rywalizacji o tę pozycję wkracza Sasak. A w tle pozostaje opcja testowana przez selekcjonera przed rokiem w trakcie turnieju Ligi Narodów w Gdańsku, czyli grający na pozycji atakującego Leon.

Z Gliwic Damian Gołąb

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