Michał Winiarski próbował, sześć piłek meczowych i koniec. Sensacja stała się faktem

W czwartek ci ponownie pojawili się na boisku. Tym razem w celu starcia ze zdecydowanie słabszą reprezentacją Turcji. Niemcy od razu narzucili rywalom swój styl gry, byli agresywni i starali się grać bardzo dokładnie, co pozwoliło im wyjść na prowadzenie 6:3. Wyśmienicie prezentował się Filip John, atakujący kadry Winiarskiego. Ten kończył piłkę za piłką, dzięki czemu jego drużyna utrzymywała stałą, czteropunktową przewagę.

Turcy zdołali jednak odrobić stary w końcówce seta, zdobywając aż trzy "oczka" z rzędu i zbliżyli się do Niemiec na tylko punkt. Przy stanie 18:17 było pewne, że będzie to bardzo wyrównany fragment gry. Wydawać się mogło, że Niemcy mają seta na wyciągnięcie ręki, gdy zdobyli punkt na 24:22.

Szkoleniowiec Turcji, Slobodan Kovac zauważył jednak dotknięcie siatki u rywali i poprosił o sprawdzenie. To okazało się skuteczne i na tablicy wyników widniał remis, 23:23. Następnie atak skończył John, co dało Niemcom piłkę setową. Turcy jednak się obronili, a co więcej zdołali nawet mieć kilka piłek setowych. Po emocjonującej grze na przewagi górą w pierwszym secie dosyć niespodziewanie okazali się być właśnie zawodnicy Kovaca - 27:29.

Świetna gra Turcji, drugi set dla nich

Druga partia rozpoczęła się lepiej dla Turcji, w ataku błyszczał Adis Lagumdzija, a świetnie rozgrywał kapitan drużyny, Murat Yenipazar, dzięki czemu prowadzili aż 6:10. Niemcy próbowali odrobić straty, lecz drużyny grały punkt za punkt, co zdecydowanie przybliżało do wygranej kolejnego seta Turcję.

Zawodnicy Michała Winiarskiego mieli problemy z dokładnym przyjęciem i zdobywaniem punktów przy własnej zagrywce. W pewnym momencie na tablicy wyników widniało 16:19. Do tego świetnie spisywał się także Ramazan Efe Mandiraci, który stanowił o sile tureckiej ofensywy. Turcja doprowadziła do aż trzech piłek setowych. Swoją szansę wykorzystała przy drugiej okazji i wygrała drugą partię 22:25.

Niemcy wrócili do gry, fenomenalna gra

Trzecia partia to widok podobny do tego z pierwszego seta. Podopieczni Michała Winiarskiego znów rozpoczęli pewnie. Grali bardzo skutecznie i wykorzystywali pomyłki rywali, wychodząc na trzypunktowe prowadzenie 7:4. Reprezentacja Turcji nie dała się jednak zbytnio rozegrać Niemcom i wrócili do gry, doprowadzając do remisu.

Gra ponownie toczyła się punkt za punkt, aż do stanu 13:13. Wtedy jednak 11. drużyna tabeli Ligi Narodów ruszyła do przodu, uciekając rywalom w końcówce na cztery "oczka". Poza Johnem świetnie grał przyjmujący kadry, Erik Rohrs. Niemcy nie pozostawiły Turcji żadnych szans i wygrały seta 25:18.

Winiarski próbował, Turcja lepsza od Niemiec

W kolejnej odsłonie tego meczu Niemcy musieli wygrać, aby doprowadzić do tie-breaka. Początkowo ich gra wyglądała bardzo dobrze, bowiem prowadzili 7:5. Z czasem Turcja grała coraz lepiej, przez co wyszli po połowie seta prowadzili aż 13:16. Asem popisał się Marko Matić, a chwilę później w ataku nie pomylił się Mirza Lagumdzija, młodszy brat atakującego reprezentacji.

Kadra Winiarskiego zdołała jednak wrócić do gry, odrabiając stratę i zbliżając się z czterech punktów na zaledwie jeden. Końcówka seta to była prawdziwa próba nerwów. W decydującym momencie asem, doprowadzając do piłki meczowej popisał się Mandiraci. Skuteczną akcją popisali się jednak Niemcy, lecz chwilę później zagrali w siatkę. Turcja wygrała jednak po aż sześciu piłkach meczowych 28:30, jednocześnie zwyciężając cały mecz 3:1.

Iran - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Michał Winiarski MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Michał Winiarski i Filip John Srdjan Stevanovic/Getty Images Getty Images

Reprezentacja Niemiec Srdjan Stevanovic/Getty Images Getty Images