Media: Wielki turniej wróci do Polski, to byłby hit. Padły możliwe lokalizacje

Sezon reprezentacyjny 2025 w męskiej siatkówce przyniósł polskim kibicom ogrom emocji. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia na jego starcie mierzyła się w rozgrywkach Ligi Narodów, które początkowo były traktowane jako poligon doświadczalny przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

Faza grupowa składała się z dziewięciu turniejów - w każdy weekend odbywały się po trzy turnieje. Jeden z nich odbył się na trójmiejskiej Ergo Arenie, oczywiście z udziałem "biało-czerwonych". Prócz tego, Polacy zagrali również w chińskim Xi'an oraz amerykańskim Hoffman Estates na przedmieściach Chicago. Nasi siatkarze weszli do fazy finałowej jako piąta drużyna.

W chińskim Ningbo kadra Grbicia zrobiła już prawdziwe show. Polacy po raz drugi w historii zwyciężyli w rozgrywkach Ligi Narodów, przechodząc przez finałową fazę jak burza. "Biało-czerwoni" bez straty seta pokonali odpowiednio Japonię, Brazylię oraz Włochy. Był to optymistyczny prognostyk przed nadchodzącym mundialem, na którym Polska finalnie zdobyła brązowe medale.

W 2026 roku w Polsce ma odbyć się jeden z turniejów Ligi Narodów siatkarzy

W 2026 roku rozgrywki Ligi Narodów posłużą jako przetarcie przed mistrzostwami Europy. Polska będzie broniła tytułu mistrzowskiego. "Biało-czerwoni" turniej rozpoczną w Bułgarii od potyczek grupowych z gospodarzami, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem. Faza finałowa odbędzie się we Włoszech.

Niewykluczone, że przed mistrzostwami Europy w naszym kraju odbędzie się jeden z turniejów Ligi Narodów. Szczegóły w tej sprawie ujawniła Edyta Kowalczyk w programie "Misja Siatka" nadawanym przez "Przegląd Sportowy Onet".

Ptaszki ćwierkają, że kibice polscy będą mieć prezent w 2026 roku w postaci drugiego turnieju Ligi Narodów mężczyzn w Polsce.

Po chwili Kowalczyk wraz z towarzyszącym jej w studiu Łukaszem Kadziewiczem zaczęli rozprawiać o możliwej lokalizacji tego turnieju. Z automatu odrzucona została Ergo Arena, tak więc nie będzie powtórki turnieju z ostatniego sezonu. Zdaniem Kowalczyk trop wiedzie na południe Polski. Po chwili padły dwie propozycje: Gliwice oraz Kraków. Prowadzący po chwili jednak doszli do tego samego wniosku i zażyczyli sobie turnieju w katowickim Spodku.

Byłby to kolejny turniej siatkarskiej Ligi Narodów organizowany w Polsce. Te rozgrywki dotychczas gościły Katowice, Kraków, trójmiejska Ergo Arena oraz Łódź. W dwóch ostatnich lokalizacjach odbyły się turnieje finałowe, kolejno w 2023 i 2024 roku. Prócz tego, ostatnie finały Ligi Narodów siatkarek odbyły się w Łodzi.

