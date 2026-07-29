Reprezentacja Polski w dobiegającej do końca edycji siatkarskiej Ligi Narodów przegrała tylko dwa spotkania - kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia w chińskim Linyi uległa Słoweńcom i Japończykom. Kolejne spotkania "Biało-Czerwoni" już wygrywali, ostatni turniej w Chicago zakończyli z kompletem zwycięstw na koncie, chociaż przyszło im się mierzyć z prawdziwymi potęgami. I uplasowali się na drugim miejscu w tabeli.

Pozycja wicelidera po fazie zasadniczej sprawiła, że Polacy w ćwierćfinale zagrają z Ukraińcami, czyli siódmą ekipą po 12 meczach. Podopieczni Raula Lozano ze świetnej strony pokazali się podczas drugiego turnieju, jaki przyszło im rozegrać w Lublanie. Tam ograli Brazylijczyków, Włochów i Kanadyjczyków, ulegli tylko Bułgarom. W Belgradzie już tak dobrze im nie szło, zaliczyli porażki z Serbami i Turkami.

Mimo tych potknięć Ukraińcom udało się wywalczyć przepustkę do finałów z ostatniej premiowanej awansem lokaty, ósme miejsce w turnieju było bowiem już wcześniej zarezerwowane dla gospodarzy, czyli Chińczyków.

Liga Narodów siatkarzy. Polacy w tym roku już grali z Ukraińcami

Finały w Ningbo rozpoczynają się w środę 29 lipca, Polacy z Ukraińcami zmierzą się następnego dnia. Przed startem rozgrywek analizę czekających nas ćwierćfinałów przeprowadzono na stronie Volleyball World, czyli organizacji działającej z ramienia Międzynarodowej Federacji Piłki Światowej (FIVB). Tam uwagę poświęcono m.in. "Biało-Czerwonym".

"Polacy są obrońcami tytułu mistrzowskiego Ligi Narodów i numerem jeden na świecie. Dwukrotnie wygrali Ligę Narodów - w 2023 i 2025 roku. W 2021 roku zdobyli srebro. Mają również trzy brązowe medale w swojej kolekcji - z 2019, 2022 i 2024 roku" - czytamy.

Jak się okazuje, nie zapomniano nie tylko o dorobku "Biało-Czerwonych", ale też o ich poprzednim starciu z Ukraińcami. Rozgrywany 14 czerwca mecz w Linyi był wyjątkowy, bo był swego rodzaju "debiutem". Doszło wówczas do pierwszego starcia obu ekip w turnieju rangi światowej.

Reprezentacje Polski i Ukrainy spotykały się w wielu meczach towarzyskich (w tym przed startem trwającego sezonu - przyp. red.), a także w kilku meczach mistrzostw Europy. Jednak ich pierwsze spotkanie na turnieju rangi światowej miało miejsce w tym roku w Lidze Narodów. 14 czerwca w Chinach Polska z trudem odrobiła straty i pokonała opór Ukrainy w tie-breaku

I faktycznie, spotkanie rozegrane 14 czerwca do łatwych nie należało, lepiej w mecz weszli Ukraińcy, którzy wygrali dwa pierwsze sety w stosunku 25:19, 25:18. Grbić rotował składem, na trzecią partię wystawił wówczas m.in. Aleksandra Śliwkę i Alaksieja Nasewicza. Polacy rzucili się do odrabiania strat i dopięli swego, bo doprowadzili do tie-breaka. A w tym korzystali z błędów rywali w zagrywce i triumfowali 15:11.

Czy podobnie będzie tym razem i doczekamy się wyrównanego, emocjonującego starcia w Ningbo? Tego dowiemy się już w czwartek, początek meczu Polski z Ukrainą już o godz. 13:30 czasu polskiego. Na relację tekstową z tego spotkania zapraszamy do Interii.





Melissa Vargas - 33 punkty w finale Ligi Narodów Polsat Sport