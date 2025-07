Mecz trwał, a tu taka nowina. Kluczowe wieści. Oto kolejny rywal Polaków

Niedzielny mecz reprezentacji Polski z Francją w Lidze Narodów ? To był prawdziwy siatkarski thriller. Już pierwsza partia zapowiadała, że spotkanie w Gdańsku będzie niezwykle zacięte. "Biało-Czerwoni" wygrali ją po grze na przewagi 32:30.

Francuzi nie zamierzali jednak dawać za wygraną i to oni wygrali drugiego seta 25:20. Identycznym stosunkiem, tyle że na korzyść podopiecznych Nikoli Grbicia, zakończyła się później trzecia odsłona meczu. Polacy stanęli więc przed szansą, by zapewnić sobie triumf bez konieczności rozgrywania tie-breaka. Rywale jednak ponownie doprowadzili do wyrównania. Ich wygrana w czwartym secie przyniosła kluczową wiadomość dla naszej reprezentacji.