Mecz Polska - Słowenia. Półfinał Ligi Narodów. Relacja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarzy gra ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. O której godzinie mecz Polska - Słowenia? Gdzie oglądać? Jaki wynik meczu? Relacja tekstowa w Interii Sport.

Polscy siatkarze w czerwonych strojach cieszący się z punktu w meczu Ligi Narodów
Polscy siatkarzy w półfinale Ligi Narodów 2026 zagrają ze Słoweniąvolleyballworld.commateriały prasowe

Mecz Polska - Słowenia w półfinale Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 9:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Słowenia. Droga obu drużyn do półfinału

Reprezentacja Polski siatkarzy znakomicie poradziła sobie w fazie ligowej Ligi Narodów 2026. Nasz zespół zajął w niej drugie miejsce, ustępując jedynie niepokonanej Japonii. "Biało-Czerwoni" w 12 spotkaniach odnieśli 10 zwycięstw i doznali dwóch porażek. Natomiast podczas turnieju finałowego w chińskim Ningbo polscy siatkarze na poziomie ćwierćfinału zmierzyli się z Ukrainą i pokonali naszych wschodnich sąsiadów 3:1.

W półfinale rywalem siatkarzy Nikoli Grbicia będzie Słowenia. Słoweńcy fazę ligową Ligi Narodów zakończyli na trzecim miejscu, czyli tuż za plecami Polaków. W 12 meczach także odnieśli 10 zwycięstw, ale mniej za trzy punkty, dlatego do naszej reprezentacji stracili trzy "oczka". W ćwierćfinale rywalizowali z Turcją i wygrali 3:0.

Oba zespoły zmierzyły już się w tegorocznej Lidze Narodów. Wówczas 3:2 zwyciężyli Słoweńcy i była to ich pierwsza wygrana nad naszym zespołem o trzech spotkań. Miejmy nadzieję, że tym razem "Biało-Czerwoni" przechylą szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Mecz siatkarzy Polska - Słowenia. Półfinał Ligi Narodów. Relacja live, wynik

Mecz Polska - Słowenia w półfinale Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 9:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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Reprezentacja siatkarzy

Polska - Słowenia. Półfinał Ligi Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Siatkarze reprezentacji Polski w czerwono-białych strojach podczas wspólnego świętowania punktu na boisku, z widocznymi nazwiskami i numerami na koszulkach.
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Zgrupowanie siatkarzy w biało-czerwonych strojach drużyny narodowej podczas meczu, wyrażających emocje i pełnych zaangażowania w rozmowie na boisku.
Polscy siatkarze bronią tytułu w Lidze NarodówVolleyballWorld materiały prasowe


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