Mecz Polska - Kuba w Lidze Narodów siatkarzy. Relacja na żywo, wynik

Mecz Polska - Kuba w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 10 czerwca o godzinie 7:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Kuba. Liga Narodów. Relacja na żywo i wynik meczu siatkarzy

Reprezentacja Polski siatkarzy przystępuje do Ligi Narodów 2026. W tym sezonie reprezentacyjnym drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zagrała jak dotąd w towarzyskim turnieju Silesia Cup. "Biało-Czerwoni" okazali się w nim najlepsi, odnosząc dwa zwycięstwa i przegrywając jedynie 2:3 z Serbią.

W pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów rywalem Polaków będzie Kuba. Reprezentacja z Ameryki Północnej na zeszłorocznych mistrzostwach świata zajęła dopiero 20. miejsce, ale Ligę Narodów zakończyła na wysokiej 7. pozycji.

W ubiegłym roku Polska zagrała z Kubą tylko w ramach Ligi Narodów. Wówczas przegrała 1:3. Była to pierwsza porażka "Biało-Czerwonych" z tym zespołem od 2010 roku, ale dziś będą mieli okazję do tego, aby wziąć rewanż.

Mecz Polska - Kuba w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 10 czerwca o godzinie 7:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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