Mecz Polska - Japonia w Lidze Narodów siatkarzy. Relacja na żywo, wynik

Mecz Polska - Japonia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 12 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Japonia. Liga Narodów. Relacja na żywo i wynik meczu siatkarzy

Reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą już dwa mecze w tegorocznej Lidze Narodów. W pierwszym spotkaniu pokonali Kubę 3:0, a w drugim przegrali ze Słowenią 2:3. Trzecim rywalem "Biało-Czerwonych" będzie Japonia.

Japończycy w ubiegłorocznej Lidze Narodów zajęli 6. miejsce, a na mistrzostwach świata zostali sklasyfikowani dopiero na 23. pozycji. Natomiast w pierwszym meczu obecnej Ligi Narodów zmierzyli się z Ukrainą, którą pokonali 3:0.

Polska i Japonia w 2025 roku zagrały ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania wygrali nasi siatkarze. Pierwsze 3:1 w fazie grupowej Ligi Narodów, a drugie 3:0 w ćwierćfinale. Po raz ostatni siatkarze z Azji pokonali nasz zespół w meczu o stawkę w 2009 roku i można mieć nadzieję, że ten stan po dzisiejszym starciu nie ulegnie zmianie.

Mecz Polska - Japonia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 12 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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