Ma polskie korzenie, gra w barwach rywali kadry Grbicia. Popis w Lidze Narodów

Po nieudanej ubiegłorocznej kampanii reprezentacja Kanady przystąpiła do turnieju Ligi Narodów w 2026 roku z wielkimi nadziejami. Zaczęła jednak od falstartu - niespodziewanej porażki 2-3 z Niemcami. Później jednak sama sprawiła niemają sensację, wygrywając z Francją 3-1.

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Kolejną pachniało w jej trzecim meczu. Kanadyjczycy prowadzili 2-0 z USA, a w czwartym secie przy stanie 2-1 było 14:10. Ostatecznie jednak wypuścili zwycięstwo z rąk i polegli po tie-breaku 2-3. Prym w obu tych meczach wiódł Xander Wolf Wassenaar Ketrzynski. 26-letni atakujący z Francją zdobył 20 punktów, a z USA dopisał do swojego konta 21 oczek. Mało kto wie, że posiada on polskie korzenie.

Dziadek zawodnika był Polakiem i uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Podobnie z resztą jak i babcia. W trakcie walk został ciężko ranny - odłamek granatu trafił go w ramię. Po II Wojnie Światowej dziadkowie siatkarza uciekli z kraju i na jakiś czas osiedlili się w Wielkiej Brytanii. Później przenieśli się do Kanady. Ich historię siatkarz wyjawił w ubiegłym roku w rozmowie z redakcją "TVP Sport".

- Co do dziadka, to nigdy tak naprawdę o tym nie mówił. Myślę, że był to dla niego bardzo trudny okres. Z braćmi więcej wiedzieliśmy o tym, jak wojna się dla niego zakończyła. Został trafiony odłamkiem granatu w ramię, a resztę wojny spędził w więzieniu. Chyba był w nim rok. Myślę, że to było dla niego traumatyczne przeżycie i bardzo trudny czas, ponieważ stracił wielu przyjaciół i rodzinę. Nigdy więc nie wdawał się w szczegóły. Wcale się temu nie dziwię - zdradził atakujący Kanady.

Ketrzynski urodził się w Toronto i poszedł w ślady ojca, który również był siatkarzem. Szansę na karierę międzynarodową pogrzebała jednak poważna kontuzja, której doznał w młodym wieku. 26-letni atakujący pamięta o swoich korzeniach, jednak jak podkreśla, sam czuje się Kanadyjczykiem.

Ja już czuję się Kanadyjczykiem. Jak jeszcze mieszkałem w Kanadzie, to często spotykałem ludzi, którzy mieli jakieś związki z Polską. Wiesz, w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych często są tacy ludzie, który prapradziadek wyemigrował, a oni dalej mówią o sobie, że są Polakami czy Włochami, choć realnie nie mają z tym krajem nic wspólnego. Ja taki nie jestem, choć jestem dumny ze swoich korzeni

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Jeszcze w ubiegłym roku Ketrzynski był w kadrze jedynie rezerwowym. Obecnie wyrósł na lidera kadry, choć przeciwko Turcji spisał się słabo i zdobył tylko 11 punktów, a jego drużyna poległa niespodziewanie 2:3.

W lutym w życie weszły nowe przepisy dotyczące zmian federacji w siatkówce. Od tamtej pory w każdej z reprezentacji będzie mogło grać tylko dwóch zawodników, którzy wcześniej zmienili federację. Co więcej, jeśli dany siatkarz grał w przeszłości dla reprezentacji kraju swojego pochodzenia na jakimkolwiek szczeblu (nawet w kadrze młodzieżowej), od wejścia przepisów w życie nie będzie mógł już zmienić reprezentacji. Tym samym nie ma już szans, żeby Xander Ketrzynski mógł reprezentować w przyszłości barwy biało-czerwone.





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