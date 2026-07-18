Łzy w Lidze Narodów. Sukces na oczach Polaków, a teraz wielki dramat. To koniec

Kanadyjscy kibice nawet w najczarniejszych snach nie zakładali zapewne scenariusza, który ziścił się zaledwie kilka godzin temu. Podopieczni Daniela Lewisa na spadek z Ligi Narodów zapracowali nie tylko sobotnim meczem z Kubą, ale przede wszystkim postawą w poprzednich spotkaniach. Ćwierćfinaliści z 2024 roku od początku sezonu uzbierali zaledwie jedno zwycięstwo. Gorsi w tabeli byli tylko Chińczycy.

Azjaci mają ten przywilej, że organizują finały, więc nie muszą obawiać się o udział w przyszłorocznej imprezie z udziałem czołowych reprezentacji globu. Kanadyjczycy z kolei potrzebowali wyprzedzenia innej słabo radzącej sobie kadry. Dziś mieli ostatnią szansę, by podtrzymać nadzieje związane z utrzymaniem, lecz nie podołali zadaniu. O dominacji Kubańczyków doskonale świadczy końcowy wynik. Ci nie oddali przeciwnikom choćby seta.

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Drużynie spod znaku Klonowego Liścia nie można było odmówić woli walki. W każdej partii zdobyła minimum dwadzieścia punktów. Trzecia i zarazem ostatnia zakończyła się dopiero po grze na przewagi. Na tle kolegów wyróżniał się przede wszystkim Skyler Warga, autor piętnastu punktów. Dobre wejście zaliczył ponadto Arthur Szwarc, który nie grał od początku, ale błysnął solidną skutecznością w ataku. To jednak za mało.

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Po ostatniej piłce część siatkarzy rozpłakała się. Nie wiadomo jak długo potrwa ich rozbrat z elitą. Zwłaszcza, że w przyszłym roku prawdopodobnie powrócą Rosjanie. "Potencjał na jedną z najsolidniejszych drużyn w rozgrywkach Ligi Narodów. Wynik końcowy, ostatnie miejsce w fazie zasadniczej i zaledwie jedno zwycięstwo w jedenastu meczach... Olbrzymi zawód postawą reprezentacji Kanady prowadzonej przez Daniela Lewisa, jak i samym selekcjonerem..." - napisał w serwisie X Jakub Balcerzak.

A Kubańczycy mogą odetchnąć z ulgą, bo gdyby przegrali, musieliby drżeć o utrzymanie. To też rozczarowujący dla nich sezon. W poprzedniej kampanii odpadli dopiero na etapie ćwierćfinału, gdy lepsi 3:1 okazali się Włosi, czyli późniejsi srebrni medaliści zmagań.

Reprezentacja Kanady żegna się z Ligą Narodów volleyballworld.com materiał zewnętrzny

Reprezentacja Kanady w siatkówce volleyballworld.com materiał zewnętrzny

siatkówka Grzegorz Wajda East News





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