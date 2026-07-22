Lozano wbija szpilę przed meczem Polski z Ukrainą. "Odpowiedź" Grbicia

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn w świetnym stylu przebrnęła przez fazę zasadniczą Ligi Narodów w USA, notując komplet zwycięstw i ostatecznie kończąc etap na 2. miejscu w tabeli. Lepsi byli jedynie Japończycy.

Podopieczni Nikoli Grbicia lada moment zagrają w turnieju finałowym w Chinach. W pierwszym meczu zmierzą się z Ukrainą. Spotkanie zaplanowano na czwartek 30 lipca na godzinę 13.30. Przeciwnicy już szukają patentu na "Biało-Czerwonych". Mają na uwadze zwłaszcza jedno.

Ukraińcy już szykują się na mecz z Polską. Mają plan

Ukraińcy nie ukrywają, że w drodze do play-offów mieli trochę szczęścia, co podkreśla kapitan ukraińskiej kadry, Ołeh Płotnicki. Teraz jednak skupiają się już tylko na meczu z Polską.

Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą niedawno - w czerwcu w ramach Ligi Narodów w chińskim Linyi. Po zaciętym i pełnym zwrotów akcji spotkaniu ostatecznie zwycięscy z parkietu schodzili Polacy, którzy wygrali 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:21, 15:11).

Zdaniem Płotnickiego nie ma jednak co wracać pamięcią do tamtego pojedynku. W najnowszej rozmowie z Championem zauważa, że choć minęło zaledwie kilka tygodni, to skład "Biało-Czerwonych" zmienił się.

Możemy zapomnieć o pierwszym meczu. To teraz w 90 procentach inna drużyna, z innymi zawodnikami

Ma już gotową receptę na sukces. "Aby grać z nimi na równych zasadach, będziemy musieli grać bardzo czysto, zdyscyplinowanie i mądrze, a przy tym nie bać się podejmować ryzyka w kluczowych momentach" - twierdzi.

Podobnego zdana wydaje się być trener Ukraińców Raul Lozano. To postać doskonale nam znana, wszak prowadził "Biało-Czerwonych" w latach 2005-2008.

"Będziemy musieli zagrać bardzo dobrze, z wielką pewnością siebie. Polska jest faworytem, podobnie jak Japonia, Słowenia i Włochy w każdym ćwierćfinale. Ale w siatkówce wygrywa drużyna, która gra najlepiej, a nie ta z najbogatszą historią" - ocenia dla Sport.ua.

"Grając z pewnością siebie i dając z siebie 100 procent, będziemy mogli rywalizować na równych warunkach" - zapowiada przed meczem z reprezentacją Polski.

Grbić przestrzega przed meczem Polska - Ukraina w Lidze Narodów

Mimo że Ukraina wydaje się teoretycznie słabszym przeciwnikiem na tle innych uczestników fazy finałowej, Nikola Grbić przestrzega przed lekceważeniem rywala.

"Musimy pamiętać, że oni wygrali cztery razy z rzędu w drugim turnieju. Oczywiście ten zespół wygląda inaczej, kiedy gra Płotnicki. To jest dla nich historyczny sukces i jestem pewien, że wszyscy będą grali swoją najlepszą siatkówkę" - mówi w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim dla Polsatu Sport.

"My też musimy to zrobić i starać się zagrać na naszym poziomie" - podsumowuje, sygnalizując, że jego drużyna skupi się przede wszystkim na własnych atutach.





Analiza Jakuba Bednaruka: Mecz Polska - Turcja w Lidze Narodów siatkarzy Polsat Sport