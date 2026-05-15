Liga Narodów siatkarzy 2026. Kiedy mecze Polaków i gdzie oglądać? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Liga Narodów siatkarzy 2026 to jedno z dwóch głównych wydarzeń dla reprezentacji mężczyzn w tym sezonie. Najważniejszym turniejem dla podopiecznych Nikoli Grbicia będą wrześniowe mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz Włoszech.

W 2026 roku w Lidze Narodów siatkarzy zagra osiemnaście reprezentacji. W porównaniu do poprzedniej edycji miejsce Holandii zajęła Belgia, dla której będzie to debiut w tych rozgrywkach. Każda ekipa w fazie interkontynentalnej rozegra po dwanaście spotkań (po cztery mecze w jednym tygodniu). O końcowym rozrachunku etapu zasadniczego zadecyduje wspólna tabela, a w fazie pucharowej zagra osiem drużyn. W jednym z turniejów Polacy zagrają na własnej ziemi - w PreZero Arenie Gliwice.

W poprzedniej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski sięgnęła po złoto, nie pozostawiając złudzeń rywalom. W fazie finałowej wszystkie mecze wygrała 3:0, łącznie z finałem, w którym pokonała Włochów. Brąz przypadł Brazylii, która wygrała 3:1 spotkanie ze Słowenią o najniższy stopień podium.

Szeroki skład reprezentacji Polski na sezon 2026:

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Dawid Dulski, Wojciech Gajek, Bartosz Gomułka, Aleksiej Nasewicz, Kewin Sasak

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych

Rozgrywający: Marcel Bakaj, Błażej Bień, Jan Firlej, Marcin Komenda, Jakub Przybyłkowicz, Sergiusz Serafin

Środkowi: Mateusz Bieniek, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz, Jakub Nowak, Mateusz Nowak, Mateusz Poręba

Libero: Jakub Ciunajtis, Bartosz Fijałek, Maksylimian Granieczny, Maksym Kędzierski, Jakub Popiwczak

Siatkówka mężczyzn. Liga Narodów 2026: terminarz. Kiedy, gdzie i o której godzinie mecze Polaków?

I turniej interkontynentalny - Linyi (Chiny):

10 czerwca, godz. 7:00: Polska - Kuba

11 czerwca, godz. 14:00: Polska - Słowenia

12 czerwca, godz. 14:00: Polska - Japonia

14 czerwca, godz. 7:00: Polska - Ukraina

II turniej interkontynentalny - Gliwice:

24 czerwca, godz. 20:00: Polska - Belgia

25 czerwca, godz. 20:00: Polska - Turcja

27 czerwca, godz. 17:00: Polska - Niemcy

28 czerwca, godz. 20:00: Polska - Argentyna

III turniej interkontynentalny - Chicago (USA):

15 lipca, godz. 19:00: Polska - Bułgaria

18 lipca, godz. 3:00: Polska - Brazylia

18 lipca, godz. 23:00: Polska - Francja

20 lipca, godz. 3:00: Polska - USA

Turniej finałowy - Ningbo (Chiny)

29 lipca - 2 sierpnia

Liga Narodów siatkarzy 2026. Gdzie oglądać mecze Polaków w TV i online live stream? (transmisje)

Wszystkie mecze Ligi Narodów w siatkówce mężczyzn będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu, a występy Polaków również otwartym Polsacie. Transmisje spotkań dostępne będą także online live stream na Polsat Box Go. Rywalizację w Lidze Narodów siatkarzy 2026 można obejrzeć też na urządzeniach mobilnych. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów reprezentacji Polski w serwisie Interia Sport.

