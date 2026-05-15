Liga Narodów siatkarzy 2026. Kiedy mecze Polaków i gdzie oglądać? [TERMINARZ, TRANSMISJE]
Liga Narodów siatkarzy 2026 odbędzie się w dniach 10 czerwca - 2 sierpnia. Przed rokiem drugi triumf w historii tych rozgrywek odnieśli Polacy, którzy teraz będą bronić tytułu. Sprawdź, gdzie będzie można oglądać transmisje meczów LN w TV i online live stream. Kiedy, gdzie i o której zagrają Polacy? (terminarz). Relacje i wyniki Ligi Narodów mężczyzn 2026 będą dostępne w serwisie Interia Sport.
Liga Narodów siatkarzy 2026 to jedno z dwóch głównych wydarzeń dla reprezentacji mężczyzn w tym sezonie. Najważniejszym turniejem dla podopiecznych Nikoli Grbicia będą wrześniowe mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz Włoszech.
W 2026 roku w Lidze Narodów siatkarzy zagra osiemnaście reprezentacji. W porównaniu do poprzedniej edycji miejsce Holandii zajęła Belgia, dla której będzie to debiut w tych rozgrywkach. Każda ekipa w fazie interkontynentalnej rozegra po dwanaście spotkań (po cztery mecze w jednym tygodniu). O końcowym rozrachunku etapu zasadniczego zadecyduje wspólna tabela, a w fazie pucharowej zagra osiem drużyn. W jednym z turniejów Polacy zagrają na własnej ziemi - w PreZero Arenie Gliwice.
W poprzedniej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski sięgnęła po złoto, nie pozostawiając złudzeń rywalom. W fazie finałowej wszystkie mecze wygrała 3:0, łącznie z finałem, w którym pokonała Włochów. Brąz przypadł Brazylii, która wygrała 3:1 spotkanie ze Słowenią o najniższy stopień podium.
Szeroki skład reprezentacji Polski na sezon 2026:
- Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Dawid Dulski, Wojciech Gajek, Bartosz Gomułka, Aleksiej Nasewicz, Kewin Sasak
- Przyjmujący: Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych
- Rozgrywający: Marcel Bakaj, Błażej Bień, Jan Firlej, Marcin Komenda, Jakub Przybyłkowicz, Sergiusz Serafin
- Środkowi: Mateusz Bieniek, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz, Jakub Nowak, Mateusz Nowak, Mateusz Poręba
- Libero: Jakub Ciunajtis, Bartosz Fijałek, Maksylimian Granieczny, Maksym Kędzierski, Jakub Popiwczak
Siatkówka mężczyzn. Liga Narodów 2026: terminarz. Kiedy, gdzie i o której godzinie mecze Polaków?
I turniej interkontynentalny - Linyi (Chiny):
- 10 czerwca, godz. 7:00: Polska - Kuba
- 11 czerwca, godz. 14:00: Polska - Słowenia
- 12 czerwca, godz. 14:00: Polska - Japonia
- 14 czerwca, godz. 7:00: Polska - Ukraina
II turniej interkontynentalny - Gliwice:
- 24 czerwca, godz. 20:00: Polska - Belgia
- 25 czerwca, godz. 20:00: Polska - Turcja
- 27 czerwca, godz. 17:00: Polska - Niemcy
- 28 czerwca, godz. 20:00: Polska - Argentyna
III turniej interkontynentalny - Chicago (USA):
- 15 lipca, godz. 19:00: Polska - Bułgaria
- 18 lipca, godz. 3:00: Polska - Brazylia
- 18 lipca, godz. 23:00: Polska - Francja
- 20 lipca, godz. 3:00: Polska - USA
Turniej finałowy - Ningbo (Chiny)
- 29 lipca - 2 sierpnia
Liga Narodów siatkarzy 2026. Gdzie oglądać mecze Polaków w TV i online live stream? (transmisje)
Wszystkie mecze Ligi Narodów w siatkówce mężczyzn będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu, a występy Polaków również otwartym Polsacie. Transmisje spotkań dostępne będą także online live stream na Polsat Box Go. Rywalizację w Lidze Narodów siatkarzy 2026 można obejrzeć też na urządzeniach mobilnych. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów reprezentacji Polski w serwisie Interia Sport.