Lider mistrzów świata zapytany o powrót Rosjan. Nie wahał się. Naprawdę to powiedział

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Jesteśmy prawdopodobnie świadkami ostatnich miesięcy bez reprezentacji Rosji na siatkarskiej arenie międzynarodowej. Rosjanie wrócili już bowiem do rankingu FIVB i kwestią czasu jest ich powrót do rywalizacji. O sytuację zapytany został lider reprezentacji Włoch - Allesandro Michieletto. - Siatkarze nie mają zbyt wiele wspólnego z wojną - ocenił w rozmowie z "La Gazetta dello Sport".

Alessandro Michieletto
Alessandro Michieletto, przyjmujący reprezentacji WłochVolleyballWorld materiały prasowe

8 lipca 2026 roku reprezentacja Rosji wróciła do rankingu FIVB. Zespół ze wschodu Europy był z niego skreślony od 24 czerwca 2023 roku. Po ponad trzech latach Rosjanie są już w tym prestiżowym zestawieniu. Co więcej, zamykają jego podium i niebawem mogą znaleźć się za plecami Polaków.

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Rosjanie jak na razie rywalizować nie mogą, ale punkty w rankingu mogą tracić inne zespoły, jak Włosi. Wydaje się jednak, że kwestią czasu jest powrót "Sbornej" do walki na międzynarodowych parkietach. Wobec tej decyzji FIVB pojawiły się różne głosy. Większość z nich jest oczywiście krytyczna.

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- Pamiętajmy, że za naszą wschodnią granicą nic się nie zmieniło. Wojna trwa. MKOl podejmuje decyzję, a w nagrodę za to Rosja bombarduje Ukrainę w nocy, giną ludzie i jest wielu rannych. To jest kuriozalne - ocenił wprost Sebastian Świderski prezes PZPS w rozmowie z "Eurosport.pl".

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Takich głosów było oczywiście więcej, ale pojawiły się także odmienne. W tę drugą stronę swoją narrację skierował Allesandro Michelietto. - Nie chcę wdawać się w dyskusje polityczne, ale uważam, że siatkarze nie mają zbyt wiele wspólnego z wojną. Poza tym, moim zdaniem naprawdę fajnie jest grać przeciwko silnym drużynom, a reprezentacja Rosji z pewnością będzie jedną z nich - powiedział w rozmowie z "La Gazetta dello Sport".

Lider reprezentacji Włoch dość wyraźnie nie przejmuje się wojną, która trwa w Ukrainie i codziennie "pożera" setki albo nawet tysiące osób. Można spodziewać się, że jego słowa odbiją się naprawdę głośnym echem w świecie siatkówki i generalnie całego sportu.

W centrum sportowiec w białym stroju siatkarskim z numerem 5, z logo DHL i włoską flagą, wykonujący gest zaciskania pięści, obok niego inny zawodnik w bordowym stroju, na tle rozmytej publiczności oraz schodów trybun.
MŚ siatkarzy. Alessandro Michieletto był jednym z liderów reprezentacji WłochVolleyballWorld materiały prasowe


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