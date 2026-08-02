Lider mistrzów świata zapytany o powrót Rosjan. Nie wahał się. Naprawdę to powiedział

8 lipca 2026 roku reprezentacja Rosji wróciła do rankingu FIVB. Zespół ze wschodu Europy był z niego skreślony od 24 czerwca 2023 roku. Po ponad trzech latach Rosjanie są już w tym prestiżowym zestawieniu. Co więcej, zamykają jego podium i niebawem mogą znaleźć się za plecami Polaków.

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Rosjanie jak na razie rywalizować nie mogą, ale punkty w rankingu mogą tracić inne zespoły, jak Włosi. Wydaje się jednak, że kwestią czasu jest powrót "Sbornej" do walki na międzynarodowych parkietach. Wobec tej decyzji FIVB pojawiły się różne głosy. Większość z nich jest oczywiście krytyczna.

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- Pamiętajmy, że za naszą wschodnią granicą nic się nie zmieniło. Wojna trwa. MKOl podejmuje decyzję, a w nagrodę za to Rosja bombarduje Ukrainę w nocy, giną ludzie i jest wielu rannych. To jest kuriozalne - ocenił wprost Sebastian Świderski prezes PZPS w rozmowie z "Eurosport.pl".

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Takich głosów było oczywiście więcej, ale pojawiły się także odmienne. W tę drugą stronę swoją narrację skierował Allesandro Michelietto. - Nie chcę wdawać się w dyskusje polityczne, ale uważam, że siatkarze nie mają zbyt wiele wspólnego z wojną. Poza tym, moim zdaniem naprawdę fajnie jest grać przeciwko silnym drużynom, a reprezentacja Rosji z pewnością będzie jedną z nich - powiedział w rozmowie z "La Gazetta dello Sport".

Lider reprezentacji Włoch dość wyraźnie nie przejmuje się wojną, która trwa w Ukrainie i codziennie "pożera" setki albo nawet tysiące osób. Można spodziewać się, że jego słowa odbiją się naprawdę głośnym echem w świecie siatkówki i generalnie całego sportu.

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