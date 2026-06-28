Leon wybił Niemcom siatkówkę z głowy. Co za słowa o nim. Poszło w świat
Wilfredo Leon wrócił do reprezentacji Polski i od razu gra Biało-Czerwonych wyglądała zupełnie inaczej. Wicemistrz olimpijski wniósł sporo ożywienia na zagrywce i w ataku, a przykład z niego od razu wzięli koledzy. Polacy po serii pięciu tie-breaków z rzędu wreszcie nie potrzebowali tylu setów, by wygrać mecz. Pokonali Niemców 3:1, a ile dla zespołu znaczy obecność na boisku Leona, mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda.
Wygrywali, ale ich gra była daleka od ideału. Przed sobotnim starciem z Niemcami w Gliwicach, Biało-Czerwoni mieli korzystny bilans 4-2 w sześciu spotkaniach, ale mało można było pozytywnego powiedzieć o ich grze. Męczyli się w każdym meczu i bardziej wygrywali te pojedynki charakterem niż znacznie lepszą dyspozycją od rywali.
Przełamanie przyszło w starciu z Niemcami, a spora w tym zasługa Wilfredo Leona. Polacy wreszcie nie potrzebowali tie-breaka, by wygrać. Pokonali Niemców 3:1, a od drugiego do czwartego seta właściwie nie dali przeciwnikom żadnych szans. Rywale zostali rozbici do 16, 17 i 15.
Tyle Leon wnosi do zespołu. Te słowa naprawdę padły
Dawno podopieczni Nikola Grbicia nie wygrali tak przekonująco i zapewne nie byłoby tak łatwo, gdyby nie postawa Wilfredo Leona. W sobotę przyjmujący zagrał pierwszy raz w tegorocznej edycji Ligi Narodów i od razu pokazał, jak ważnym jest punktem drużyny. W ataku Marcin Komenda w ciemno mógł kierować do niego piłki. Do tego Leon straszył swoją zagrywką, a przykład z niego brali koledzy z kadry.
- Gdy taki zawodnik dołącza to drużyny, to od razu wnosi do niej wartość dodaną. Jest to świetny człowiek, wybitny zawodnik i jego obecność na parkiecie zawsze dodaje coś na plus dla zespołu - mówił dziennikarzom po meczu Komenda, który na co dzień gra z Leonem także w klubie.
Seria Polaków trwa i trwa. Oto powód
Nawet jednak obecność Wilfredo Leona na parkiecie od pierwszych akcji, nie uchroniła Polaków przed porażką w pierwszym secie. Tym samym Biało-Czerwoni już w szóstym meczu z rzędu w premierowej odsłonie okazali się słabsi od przeciwników. Pierwszego seta wygrali tylko na inaugurację Ligi Narodów, w wygranym 3:0 starciu z Kubą.
- Poza pierwszym setem zagraliśmy naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. W końcu przez trzy sety z rzędu prezentowaliśmy równy, wysoki poziom. Szkoda jednak, że znów ta pierwsza partia nie padła naszym łupem. Gdyśmy potrafili mocniej nacisnąć rywali od razu, to te mecze kończyłyby się szybciej - zwrócił uwagę Marcin Komenda.
- Przeciwnicy na mecze z nami wychodzą mocno naładowani. Wkładają w te pierwsze sety mnóstwo energii, zwłaszcza na zagrywce. I to przynosi im efekty. Gdybyśmy my sami też szybciej potrafili jednak odpowiedzieć w polu serwisowym, to mogłoby to jednak wyglądać inaczej - dodał.
Od drugiego seta gra Biało-Czerwonych wreszcie wyglądała jednak jak za najlepszych lat. Niemcy nie mieli nic do powiedzenia. Od polskiego bloku odbijali się jak od ściany, a zagrywki Leona, Artura Szalpuka, Bartłomieja Lemańskiego i Bartłomieja Bołądzia dosłownie siały popłoch wśród rywali.
- Zwłaszcza w trzecim secie było po naszej stronie dużo radości i wiele pozytywnej energii. Potrzebujemy takich partii, potrzebujemy zacząć wygrywać te mecze przekonująco, żeby zyskać więcej pewności siebie. W pierwszej partii, w odróżnieniu od trzech kolejnych nie zagraliśmy dobrze w bloku oraz zagrywce, i dlatego to Niemcy wygrali. Potem u nas wyglądało to już tak, jak powinno - zakończył Komenda.
W niedzielę, na koniec turnieju w Gliwicach, Polacy - mający bilans 5 zwycięstw i 2 porażki - zmierzą się z Argentyną. Początek meczu o 20:00. Transmisja w Polsacie Sport, a relacja na żywo w serwisie Interia Sport.
Z Gliwic Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport