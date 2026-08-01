Leon ujawnia po nokaucie, to powiedział mu Grbić. Efekt przyszedł od razu

Po bardzo dobrym występie w ćwierćfinale Ligi Narodów i pokonaniu Ukrainy 3:1 siatkarze reprezentacji Polski przystąpili do walki o drugi z rzędu finał. Obrońców tytułu w półfinale musieli poradzić sobie ze Słowenią. Podopieczni Fabio Soliego w poprzednim starciu poradzili sobie w trzech setach z Turcją i mieli nadzieję na sprawienie sporej niespodzianki.

"Biało-Czerwoni" jednak grali znakomicie i rywalom nie dawali szans na żadne większe prowadzenie. W każdym secie kadra kontrolowała sytuację na boisku. Finalnie zawodnicy Nikoli Grbicia ograli rywali 3:0 i zameldowali się w wielkim finale. Absolutnym bohaterem meczu był Wilfredo Leon.

Przyjmujący był liderem zespołu i tuż po zakończeniu rywalizacji w kilku słowach podsumował to, co się działo na parkiecie. Jak przekazał, jest zadowolony z tego, co pokazała drużyna. A także ujawnił, że nie jest łatwo wygrywać w 3:0 w spotkaniach takiej wagi.

- Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Nie zawsze wygrywa się w trzech setach w półfinale - szczególnie, że zaprezentowaliśmy się w tym starciu na bardzo wysokim poziomie. To nie zawsze jest łatwe, by w takich meczach grać tak jakościowo - rozpoczął.

Leon tłumaczy, to powiedział mu Nikola Grbić

Po chwili dodał również, co w jednej z przerwy powiedział mu Nikola Grbić. Jak się okazuje, chodziło o sposób uderzania piłki. Efekt było widać gołym okiem, bowiem 33-latek posłał aż sześć asów serwisowych. To znacznie przyczyniło się do nokautu, jaki mieliśmy okazję oglądać.

Przekazał, abym nie popełniał dwukrotnie tych samych błędów. Miałem uderzać wyżej, zmienić nieco sposób uderzenia i chyba wszyscy widzieli, że udało mi się to zrealizować

W wielkim finale (niedziela 2 sierpnia) Polacy zagrają z lepszym starcia USA - Japonia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 13:30 czasu polskiego.

Siatkarze reprezentacji Polski Volleyball World materiały prasowe





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