Leon ujawnia po nokaucie, to powiedział mu Grbić. Efekt przyszedł od razu

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Znakomicie w sobotnim półfinale Ligi Narodów spisali się polscy siatkarze. Ekipa Nikoli Grbicia ograła Słowenię 3:0, dzięki czemu zameldowała się w drugim z rzędu finale rozgrywek. Absolutnym bohaterem i jednocześnie liderem naszej kadry był Wilfredo Leon. Przyjmujący tuż po ostatniej piłce w kilku zdaniach podsumował spotkanie i zdradził, co w trakcie rywalizacji przekazał mu Nikola Grbić.

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Wilfredo Leon w trakcie meczu ze Słoweniąvolleyballworld.commateriały prasowe

Po bardzo dobrym występie w ćwierćfinale Ligi Narodów i pokonaniu Ukrainy 3:1 siatkarze reprezentacji Polski przystąpili do walki o drugi z rzędu finał. Obrońców tytułu w półfinale musieli poradzić sobie ze Słowenią. Podopieczni Fabio Soliego w poprzednim starciu poradzili sobie w trzech setach z Turcją i mieli nadzieję na sprawienie sporej niespodzianki.

"Biało-Czerwoni" jednak grali znakomicie i rywalom nie dawali szans na żadne większe prowadzenie. W każdym secie kadra kontrolowała sytuację na boisku. Finalnie zawodnicy Nikoli Grbicia ograli rywali 3:0 i zameldowali się w wielkim finale. Absolutnym bohaterem meczu był Wilfredo Leon.

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Przyjmujący był liderem zespołu i tuż po zakończeniu rywalizacji w kilku słowach podsumował to, co się działo na parkiecie. Jak przekazał, jest zadowolony z tego, co pokazała drużyna. A także ujawnił, że nie jest łatwo wygrywać w 3:0 w spotkaniach takiej wagi.

- Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Nie zawsze wygrywa się w trzech setach w półfinale - szczególnie, że zaprezentowaliśmy się w tym starciu na bardzo wysokim poziomie. To nie zawsze jest łatwe, by w takich meczach grać tak jakościowo - rozpoczął.

Leon tłumaczy, to powiedział mu Nikola Grbić

Po chwili dodał również, co w jednej z przerwy powiedział mu Nikola Grbić. Jak się okazuje, chodziło o sposób uderzania piłki. Efekt było widać gołym okiem, bowiem 33-latek posłał aż sześć asów serwisowych. To znacznie przyczyniło się do nokautu, jaki mieliśmy okazję oglądać.

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Przekazał, abym nie popełniał dwukrotnie tych samych błędów. Miałem uderzać wyżej, zmienić nieco sposób uderzenia i chyba wszyscy widzieli, że udało mi się to zrealizować
dodał.

W wielkim finale (niedziela 2 sierpnia) Polacy zagrają z lepszym starcia USA - Japonia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 13:30 czasu polskiego.

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