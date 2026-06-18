Lavarini znów dał szansę liderce. Zaczyna się rywalizacja o skład

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Do piątego meczu Ligi Narodów siatkarek trzeba było czekać na pierwszy w tym sezonie występ Magdaleny Stysiak. Liderka kadry Stefano Lavariniego na pierwszy tydzień rozgrywek pozostała w kraju, ale w środę pomogła już drużynie wygrać 3:0 z Bułgarią. Od razu dostała szansę w podstawowym składzie, choć w pierwszych meczach LN dobrze spisała się inna atakująca Julia Szczurowska. - Pozycję trzeba sobie wywalczyć. I myślę, że i ja, i Julka damy z siebie sto procent, aby pomóc zespołowi - podkreśla Stysiak. Dziś o godz. 12 mecz Polska - Ukraina, transmisja na antenach Polsatu Sport.

Magdalena Stysiak i cztery siatkarki reprezentacji Polski w kręgu na boisku podczas meczu Ligi Narodów.
Magdalena Stysiak (w środku) znów gra w reprezentacji PolskiVolleyballWorld materiały prasowe

To było udane otwarcie drugiego turnieju Ligi Narodów w wykonaniu polskich siatkarek. "Biało-Czerwone" po trzech zwycięstwach w Chinach tym razem wygrały w Tajlandii. Bułgaria nie potrafiła urwać im nawet seta.

Ale to nie znaczy, że Polki cały czas miały kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Zwłaszcza w trzecim secie - prowadziły siedmioma punktami, by potem przegrywać 22:23. Trzy ostatnie akcje przyniosły im jednak punkty i wygraną z Bułgarią po trzech setach.

- Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i ona nas dopadła tą zagrywką. Później w ataku nie mogłyśmy skończyć piłki. Ale spokój, który miałyśmy w sobie, na pewno pozwolił wygrać ten mecz w trzech setach. I to jest najważniejsze - podkreśla Magdalena Stysiak.

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Liderka kadry Lavariniego wróciła do gry. I prostuje. "Nie miałam żadnej przerwy"

25-letnia siatkarka w poprzednich sezonach była liderką kadry Stefano Lavariniego, ale w tym roku rozpoczęła występy w kadrze z opóźnieniem. Nie tylko z powodu późno zakończonego sezonu w klubie - brała udział w turnieju finałowym Ligi Mistrzyń - ale i uroczystości rodzinnych. Zaprzecza jednak, że ten czas można nazwać przerwą.

Nie miałam żadnej przerwy. Byłam w Szczyrku, trenowałam z drugą drużyną. Miałam tylko trzy, cztery dni, kiedy przygotowywałam się do wesela brata. Było super, więc jestem zadowolona. Ale przerwy żadnej nie było
prostuje Stysiak.

Atakująca doleciała do koleżanek na drugi turniej i już w pierwszym meczu z Bułgarią znalazła się w podstawowym składzie. Zdobyła dziewięć punktów, atakując z 33-procentową skutecznością. Co ciekawe, nie była pierwszym wyborem rozgrywającej Katarzyny Wenerskiej w ataku - więcej piłek otrzymała przyjmująca Julita Piasecka.

- Czuję się bardzo dobrze. Jeszcze to nie wygląda tak, jak powinno, zgrywamy się. Nasza siatkówka powoli będzie coraz lepsza. Ale po tygodniu spędzonym w Chinach powoli wchodzimy w rytm meczowy - opisuje Stysiak.

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Julia Szczurowska zaimponowała, teraz czas na Stysiak. "Pozycję trzeba sobie wywalczyć"

Polska siatkarka podkreśla, że cała drużyna może jeszcze poprawić się w ataku i zagrywce. W tych elementach dobrze w Chinach prezentowała się Julia Szczurowska. Atakująca młodsza o rok od Stysiak świetnie otworzyła debiutancki sezon w kadrze. Po pierwszym tygodniu była piątą najlepiej atakującą zawodniczką Ligi Narodów i najlepiej serwującą z ośmioma asami na koncie.

A z niezłej strony pokazała się też Oliwia Sieradzka, która ostatecznie nie znalazła się w składzie na drugi turniej. Stysiak do rywalizacji o miejsce w podstawowym składzie podchodzi spokojnie.

- To jak co roku. Pozycję trzeba sobie wywalczyć. I myślę, że i ja, i Julka damy z siebie sto procent, aby pomóc zespołowi. Która z nas będzie bardziej funkcjonowała w zespole i będzie lepsza, ta będzie grać - przekonuje atakująca.

Już dziś Lavarini znów będzie musiał wybrać między Stysiak a Szczurowską. Polska gra z Ukrainą, początek spotkania o godz. 12. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

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Trzy siatkarki polskiej reprezentacji w dynamicznej akcji podczas meczu, ubrane w biało-czerwone stroje z widocznymi numerami i logotypami sponsorów.
Magdalena Stysiak rozegrała swój pierwszy mecz w tegorocznej Ligi Narodów. A Polska efektownie pokonała BułgarięVolleyballWorld materiały prasowe
Zawodniczka siatkarskiej reprezentacji Polski w białoczerwonym stroju z numerem 3 na piersi, skoncentrowana na boisku podczas meczu, w tle rywalki ubrane na niebiesko oraz siatka oddzielająca drużyny.
Magdalena StysiakMarcin Golba/NurPhotoAFP


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