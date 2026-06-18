To było udane otwarcie drugiego turnieju Ligi Narodów w wykonaniu polskich siatkarek. "Biało-Czerwone" po trzech zwycięstwach w Chinach tym razem wygrały w Tajlandii. Bułgaria nie potrafiła urwać im nawet seta.

Ale to nie znaczy, że Polki cały czas miały kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Zwłaszcza w trzecim secie - prowadziły siedmioma punktami, by potem przegrywać 22:23. Trzy ostatnie akcje przyniosły im jednak punkty i wygraną z Bułgarią po trzech setach.

- Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i ona nas dopadła tą zagrywką. Później w ataku nie mogłyśmy skończyć piłki. Ale spokój, który miałyśmy w sobie, na pewno pozwolił wygrać ten mecz w trzech setach. I to jest najważniejsze - podkreśla Magdalena Stysiak.

Liderka kadry Lavariniego wróciła do gry. I prostuje. "Nie miałam żadnej przerwy"

25-letnia siatkarka w poprzednich sezonach była liderką kadry Stefano Lavariniego, ale w tym roku rozpoczęła występy w kadrze z opóźnieniem. Nie tylko z powodu późno zakończonego sezonu w klubie - brała udział w turnieju finałowym Ligi Mistrzyń - ale i uroczystości rodzinnych. Zaprzecza jednak, że ten czas można nazwać przerwą.

Nie miałam żadnej przerwy. Byłam w Szczyrku, trenowałam z drugą drużyną. Miałam tylko trzy, cztery dni, kiedy przygotowywałam się do wesela brata. Było super, więc jestem zadowolona. Ale przerwy żadnej nie było

Atakująca doleciała do koleżanek na drugi turniej i już w pierwszym meczu z Bułgarią znalazła się w podstawowym składzie. Zdobyła dziewięć punktów, atakując z 33-procentową skutecznością. Co ciekawe, nie była pierwszym wyborem rozgrywającej Katarzyny Wenerskiej w ataku - więcej piłek otrzymała przyjmująca Julita Piasecka.

- Czuję się bardzo dobrze. Jeszcze to nie wygląda tak, jak powinno, zgrywamy się. Nasza siatkówka powoli będzie coraz lepsza. Ale po tygodniu spędzonym w Chinach powoli wchodzimy w rytm meczowy - opisuje Stysiak.

Julia Szczurowska zaimponowała, teraz czas na Stysiak. "Pozycję trzeba sobie wywalczyć"

Polska siatkarka podkreśla, że cała drużyna może jeszcze poprawić się w ataku i zagrywce. W tych elementach dobrze w Chinach prezentowała się Julia Szczurowska. Atakująca młodsza o rok od Stysiak świetnie otworzyła debiutancki sezon w kadrze. Po pierwszym tygodniu była piątą najlepiej atakującą zawodniczką Ligi Narodów i najlepiej serwującą z ośmioma asami na koncie.

A z niezłej strony pokazała się też Oliwia Sieradzka, która ostatecznie nie znalazła się w składzie na drugi turniej. Stysiak do rywalizacji o miejsce w podstawowym składzie podchodzi spokojnie.

- To jak co roku. Pozycję trzeba sobie wywalczyć. I myślę, że i ja, i Julka damy z siebie sto procent, aby pomóc zespołowi. Która z nas będzie bardziej funkcjonowała w zespole i będzie lepsza, ta będzie grać - przekonuje atakująca.

Już dziś Lavarini znów będzie musiał wybrać między Stysiak a Szczurowską. Polska gra z Ukrainą, początek spotkania o godz. 12. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Magdalena Stysiak wróciła do reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak rozegrała swój pierwszy mecz w tegorocznej Ligi Narodów. A Polska efektownie pokonała Bułgarię VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak Marcin Golba/NurPhoto AFP





Magdalena Stysiak: Byłyśmy bardzo skupione na obronie i bloku. WIDEO Polsat Sport