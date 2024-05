Polscy siatkarze przed rokiem wygrali wszystko, co było do wygrania. Najpierw triumfowali w Lidze Narodów, później sięgnęli po złoto mistrzostw Europy, a kapitalny sezon zwieńczyli wygraną w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. I to właśnie turniej olimpijski w Paryżu jest najważniejszą imprezą bieżącego sezonu, do której podopieczni Nikoli Grbicia przygotowują się już od początku maja, kiedy to rozpoczęło się zgrupowanie kadry.

