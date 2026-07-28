Kurek stanowczo o Fornalu. "Charakter wybuchowy", w kadrze doszło do zmian
W reprezentacji Polski siatkarzy nie brakuje barwnych postaci, które wyróżniają się przede wszystkim umiejętnościami i charyzmą. W tej grupie jest także Tomasz Fornal, który cieszy się ogromną sympatią kibiców. Bartosz Kurek, odpoczywający obecnie od kadry, podzielił się niedawno swoim zdaniem na temat "Siwego". Przy okazji zdradził, do jak wielkich zmian doszło w ostatnich latach w reprezentacji siatkarzy.
Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają nadzieję na zakończenie tegorocznej Ligi Narodów z kolejnymi medalami. W czasie, kiedy reprezentanci Polski szykują się do turnieju finałowego. na kanale "WarszawskiKoks" pojawił się materiał z udziałem Bartosza Kurka.
O ile kapitan "Biało-czerwonych" obecnie odpoczywa od reprezentacyjnych obowiązków, to i tak jego wypowiedzi rzucają pewne światło na to, jak w zasadzie wygląda atmosfera w kadrze. Już dawno można było spodziewać się, że jest ona bardzo dobra, a teraz dostaliśmy tego potwierdzenie.
Michał "Owca" Owczarzak zapytał o to, czy w szatni dalej młodzi zawodnicy muszą mierzyć się z temperowaniem ich przez starszyznę. Okazuje się, że już dawno takie praktyki nie mają miejsca, przez co w reprezentacji nastąpiła pod tym kątem ogromna zmiana.
- U nas, wydaje mi się, że nastąpiła bardzo, bardzo duża zmiana. Ja już tak bardzo słabo pamiętam takie czasy "starych dociskaczy". Teraz np. w reprezentacji jest bardzo duża przestrzeń na taki indywidualny styl - rozpoczął Kurek.
Siatkarze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że cechy charakteru poszczególnych zawodników mogą czasami być wadami dla całej grupy, jednak nie mogą one determinować przydatności siatkarza dla kadry. Jako przykład podał tutaj Tomasza Fornala.
- "Forni" ma coś takiego w sobie, że jest trochę indywidualistą w drużynie. Ma swój indywidualny styl, ale też z drugiej strony jest fantastycznym siatkarzem. Dlaczego mamy go tracić tylko dlatego, że po prostu ma charakter trochę bardziej wybuchowy albo zachowuje się trochę bardziej kontrowersyjnie? - dopytywał kapitan reprezentacji siatkarzy.
To, jak wielką sympatią darzą się wzajemnie Fornal i Kurek, kibice reprezentacji Polski mieli okazję widzieć już wielokrotnie, a niektóre cechy charakteru "Forniego" pozwoliły "Biało-czerwonym" sięgnął m.in. po olimpijskie srebro, kiedy ten motywował podczas przerwy swoich kolegów z kadry, nie przebierając w słowach.