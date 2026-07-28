Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają nadzieję na zakończenie tegorocznej Ligi Narodów z kolejnymi medalami. W czasie, kiedy reprezentanci Polski szykują się do turnieju finałowego. na kanale "WarszawskiKoks" pojawił się materiał z udziałem Bartosza Kurka.

O ile kapitan "Biało-czerwonych" obecnie odpoczywa od reprezentacyjnych obowiązków, to i tak jego wypowiedzi rzucają pewne światło na to, jak w zasadzie wygląda atmosfera w kadrze. Już dawno można było spodziewać się, że jest ona bardzo dobra, a teraz dostaliśmy tego potwierdzenie.

Michał "Owca" Owczarzak zapytał o to, czy w szatni dalej młodzi zawodnicy muszą mierzyć się z temperowaniem ich przez starszyznę. Okazuje się, że już dawno takie praktyki nie mają miejsca, przez co w reprezentacji nastąpiła pod tym kątem ogromna zmiana.

- U nas, wydaje mi się, że nastąpiła bardzo, bardzo duża zmiana. Ja już tak bardzo słabo pamiętam takie czasy "starych dociskaczy". Teraz np. w reprezentacji jest bardzo duża przestrzeń na taki indywidualny styl - rozpoczął Kurek.

Siatkarze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że cechy charakteru poszczególnych zawodników mogą czasami być wadami dla całej grupy, jednak nie mogą one determinować przydatności siatkarza dla kadry. Jako przykład podał tutaj Tomasza Fornala.

- "Forni" ma coś takiego w sobie, że jest trochę indywidualistą w drużynie. Ma swój indywidualny styl, ale też z drugiej strony jest fantastycznym siatkarzem. Dlaczego mamy go tracić tylko dlatego, że po prostu ma charakter trochę bardziej wybuchowy albo zachowuje się trochę bardziej kontrowersyjnie? - dopytywał kapitan reprezentacji siatkarzy.

To, jak wielką sympatią darzą się wzajemnie Fornal i Kurek, kibice reprezentacji Polski mieli okazję widzieć już wielokrotnie, a niektóre cechy charakteru "Forniego" pozwoliły "Biało-czerwonym" sięgnął m.in. po olimpijskie srebro, kiedy ten motywował podczas przerwy swoich kolegów z kadry, nie przebierając w słowach.

Tomasz Fornal AFP

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Bartosz Kurek jest kapitanem reprezentacji Polski Iwańczuk/Sport/Reporter East News





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