Kurek i żona "przyłapani". Tak potraktowali kibiców w trakcie meczu Polski

Polacy, po pełnym emocji meczu w Lidze Narodów, wygrali z Turkami 3:2. Podopieczni Nikoli Grbicia od początku musieli gonić wynik, bowiem pierwszego seta przegrali. Potem złapali oddech, lecz czwarta partia wymknęła się spod kontroli, co doprowadziło do tie-breaka.

A to wszystko przy akompaniamencie dopingu polskich kibiców, którzy szczelnie wypełnili halę w Gliwicach. Jak się okazuje, na trybunach pojawili się m.in. Bartosz Kurek z żoną Anną. Ich obecność została dostrzeżona przez kamery Polsatu Sport, a zachowanie pary udokumentowano.

Tak Bartosz Kurek i jego żona Anna zachowali się na meczu Polska - Turcja

Z nagrania wynika, że Kurkowie bawili się na trybunach całkiem nieźle. Robili sobie wspólne zdjęcia, pozytywnie reagowali również na zainteresowanie kibiców. Mimo że w Gliwicach byli prywatnie, oboje bez problemu rozdawali autografy po prośbach fanów. "Brawo Kurki". "Szacunek" - komentują ten widok internauci.

Rozwiń

Dzień wcześniej Kurkowie na żywo zobaczyli mecz z Belgią (także wygrany przez reprezentację Polskę 3:2). I w tamtym przypadku nie stronili od fanów. Siatkarz miał być tak zaangażowany w składanie podpisów, że przypadkiem maznął markerem spodnie żony.

Ta podzieliła się historią w mediach społecznościowych, prosząc o rady, jak usunąć kłopotliwą plamę. Nowej pary sobie nie kupi, bo jej rozmiar jest wyprzedany w całym internecie. Poza tym, jak sama ujawniła, nie była to tania rzecz - kosztowały one 1900 zł. Żartobliwie wypaliła, że gdy mąż dowie się o cenie, "to sam się wyprowadzi".

Aleksander Śliwka zaskoczony obecnością Bartosza Kurka na trybunach w Lidze Narodów

Obecność Bartosza Kurka - który przecież na co dzień mieszka i pracuje w Japonii - na trybunach podczas meczu z Belgią była dla jego kolegów z reprezentacji Polski miłym zaskoczeniem. "Był Bartek na trybunach?" - z niedowierzaniem wiadomość tę przyjął Aleksander Śliwka, rozmawiający z dziennikarzami już po zakończonym spotkaniu.

"Nie widziałem, ale bardzo miło, że Bartek był z nami. To naprawdę wywołuje u mnie duży uśmiech, nawet mimo zmęczenia. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy częściej" - powiedział Śwlika, który przecież przejął po Kurku kapitańskie obowiązki.

Przed Polakami jeszcze dwa mecze Ligi Narodów w Gliwicach. Najpierw zagrają z Niemcami (sobota 27 czerwca godz. 17.00), a później z Argentyńczykami (niedziela 28 czerwca godz. 20.00).





Maksymilian Granieczny: Jeśli każdy mecz mamy wygrywać w tie-breaku, to biorę to w ciemno Polsat Sport