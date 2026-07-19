Kubeł zimnej wody na głowy polskich siatkarzy. Reakcja przyszła szybko
Polscy siatkarze kontynuują zwycięski marsz w Chicago, choć mecz z Francją zaczęli od wpadki. "Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie. Ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał" - ocenia Kamil Semeniuk. Przyjmujący był jedną z kluczowych postaci w powrocie "Biało-Czerwonych" do gry i zwycięstwie 3:1. Polacy pozbawili Francuzów złudzeń, ale na koniec fazy zasadniczej Ligi Narodów czeka ich jeszcze trudny mecz z USA. Początek o godz. 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek, transmisje na antenach Polsatu Sport.
Po dwóch gładkich zwycięstwach na początek turnieju w Chicago polskim siatkarzom przyszło rywalizować z mistrzami olimpijskimi. Tyle że we francuskiej drużynie ze złotych medalistów z Paryża zostało niewiele, a w tegorocznej Lidze Narodów idzie jej słabo. W meczu z Polską potrafiła jedna zaskoczyć.
Francuzi rozbili "Biało-Czerwonych" w pierwszym secie, w trakcie którego trener Nikola Grbić zmienił aż czterech zawodników. Jego zespołowi nie wychodziło niemal nic, przegrał 17:25.
"Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to z reprezentcją Francji bywa. Na pewno nie weszliśmy dobrze w ten mecz. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie. Ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał. I już od drugiego seta zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę, nasz styl gry" - opisuje Kamil Semeniuk.
Mistrzowie olimpijscy już bez szans. To sprawka kadry Grbicia
Przyjmujący polskiej drużyny odegrał jedną z kluczowych ról w powrocie "Biało-Czerwonych" do gry. Kapitalnie spisał się bowiem w drugim secie, który pozwolił zespołowi odzyskać równowagę. Zdobył w nim siedem punktów, kończąc 67 procent ataków. Dołożył do tego punktowy blok.
Za nim poszli inni polscy siatkarze - dobrą zmianę dał Bartłomiej Bołądź, z nową energią na boisko wrócił Wilfredo Leon.
"Zaczęliśmy kontrolować to spotkanie. I wygraliśmy kolejny mecz w Chicago za trzy punkty, co powinno nas cieszyć. W pierwszym secie trochę zaskoczyły te zagrywki, nagle wszyscy zawodnicy z reprezentacji Francji zaczęli serwować skróty. I nas to troszeczkę rozbroiło. W drugim i w kolejnych setach byliśmy bardziej czujni i potrafiliśmy sobie z takim typem zagrywek poradzić. To był klucz, żeby od początku być skoncentrowanym na swojej robocie" - podkreśla Semeniuk.
Przyjmujący zakończył mecz z 12 punktami na koncie. A koncentracja przyniosła reprezentacji Polski wygraną 3:1. Taki wynik oznacza definitywny koniec szans Francuzów na grę w turnieju finałowym w Ningbo. "Biało-Czerwoni" przepustki do gdy o medale mają już w kieszeni, ale swojej pracy w Chicago jeszcze nie zakończyli.
Liga Narodów siatkarzy. Mecz Polska - USA o dużą stawkę
Czeka ich bowiem trzecie spotkanie w ciągu trzech dni. Mecz Polski z USA zakończy fazę zasadniczą Ligi Narodów. I może zdecydować o rozstawieniu przed ćwierćfinałami. "Biało-Czerwoni" mają szansę na drugie miejsce, ale mogą też jeszcze spaść na czwarte.
A Amerykanie to czołowa drużyna tegorocznych rozgrywek, która w tym sezonie chce wrócić do czołówki po nieudanych zeszłorocznych mistrzostwach świata. I już przygotowuje kadrę z myślą o igrzyskach w Los Angeles w 2028 r.
Początek meczu Polska - USA o godz. 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.
Łzy w Lidze Narodów siatkarzy. Reprezentacja już żegna się z rozgrywkami