Po dwóch gładkich zwycięstwach na początek turnieju w Chicago polskim siatkarzom przyszło rywalizować z mistrzami olimpijskimi. Tyle że we francuskiej drużynie ze złotych medalistów z Paryża zostało niewiele, a w tegorocznej Lidze Narodów idzie jej słabo. W meczu z Polską potrafiła jedna zaskoczyć.

Francuzi rozbili "Biało-Czerwonych" w pierwszym secie, w trakcie którego trener Nikola Grbić zmienił aż czterech zawodników. Jego zespołowi nie wychodziło niemal nic, przegrał 17:25.

"Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to z reprezentcją Francji bywa. Na pewno nie weszliśmy dobrze w ten mecz. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie. Ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał. I już od drugiego seta zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę, nasz styl gry" - opisuje Kamil Semeniuk.

Mistrzowie olimpijscy już bez szans. To sprawka kadry Grbicia

Przyjmujący polskiej drużyny odegrał jedną z kluczowych ról w powrocie "Biało-Czerwonych" do gry. Kapitalnie spisał się bowiem w drugim secie, który pozwolił zespołowi odzyskać równowagę. Zdobył w nim siedem punktów, kończąc 67 procent ataków. Dołożył do tego punktowy blok.

Za nim poszli inni polscy siatkarze - dobrą zmianę dał Bartłomiej Bołądź, z nową energią na boisko wrócił Wilfredo Leon.

"Zaczęliśmy kontrolować to spotkanie. I wygraliśmy kolejny mecz w Chicago za trzy punkty, co powinno nas cieszyć. W pierwszym secie trochę zaskoczyły te zagrywki, nagle wszyscy zawodnicy z reprezentacji Francji zaczęli serwować skróty. I nas to troszeczkę rozbroiło. W drugim i w kolejnych setach byliśmy bardziej czujni i potrafiliśmy sobie z takim typem zagrywek poradzić. To był klucz, żeby od początku być skoncentrowanym na swojej robocie" - podkreśla Semeniuk.

Przyjmujący zakończył mecz z 12 punktami na koncie. A koncentracja przyniosła reprezentacji Polski wygraną 3:1. Taki wynik oznacza definitywny koniec szans Francuzów na grę w turnieju finałowym w Ningbo. "Biało-Czerwoni" przepustki do gdy o medale mają już w kieszeni, ale swojej pracy w Chicago jeszcze nie zakończyli.

Liga Narodów siatkarzy. Mecz Polska - USA o dużą stawkę

Czeka ich bowiem trzecie spotkanie w ciągu trzech dni. Mecz Polski z USA zakończy fazę zasadniczą Ligi Narodów. I może zdecydować o rozstawieniu przed ćwierćfinałami. "Biało-Czerwoni" mają szansę na drugie miejsce, ale mogą też jeszcze spaść na czwarte.

A Amerykanie to czołowa drużyna tegorocznych rozgrywek, która w tym sezonie chce wrócić do czołówki po nieudanych zeszłorocznych mistrzostwach świata. I już przygotowuje kadrę z myślą o igrzyskach w Los Angeles w 2028 r.

Początek meczu Polska - USA o godz. 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Łzy w Lidze Narodów siatkarzy. Reprezentacja już żegna się z rozgrywkami

Kamil Semeniuk (w środku) w reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Kamil Semeniuk VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Semeniuk volleyballworld.com materiały prasowe





Asy serwisowe meczu Polska - Brazylia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport