Koszmar polskich siatkarzy. Zupełnie wyczerpani. Opublikowali zdjęcia

Polscy siatkarze zameldowali się już w Japonii, ale to, co spotkało ich po drodze było prawdziwą przykrą niespodzianką. Nie chodziło jednak o za krótkie łóżka w pokojach hotelowych, a kwestię podróży. Tym razem zespół leciał do Kraju Kwitnącej Wiśni nie bezpośrednio, a z przesiadkami w Pekinie i Seulu. Ostatecznie okazało się, że takie planowanie nie było dobrym pomysłem. Biało-Czerwoni pokazali zdjęcia.