Kosmiczne widowisko w Lidze Narodów. To oni zagrają w finale z Polską

Japończycy przyjechali na turniej finałowy w Ningbo w glorii niepokonanych zwycięzców fazy zasadniczej Ligi Narodów. W czerwcu wygrali już z USA, choć po tie-breaku. Ale w ćwierćfinale ich gra przeciwko reprezentacji Chin nie wyglądała już tak porywająco.

Co innego forma Amerykanów. Ci rozbili mistrzów świata z Włoch w trzech setach, naciskając ich zagrywką - zanotowali aż 14 asów serwisowych. Ich mecz z Japonią wnikliwie oglądali polscy siatkarze, którzy kilka godzin wcześniej rozbili w półfinale Słowenię.

Mocny początek Amerykanów, odpowiedź Japonii. Emocje w półfinale Ligi Narodów

Lepiej mecz rozpoczęła Japonia, która szybko uciekła rywalom na trzy punkty. Odwrócenie wyniku zajęło Amerykanom pół seta. Objęli prowadzenie dopiero przy stanie 15:14, za to już na dobre.

Pomogły im w tym aż cztery punktowe bloki, którymi błysnęli w pierwszym secie. W tym elemencie przodował Merrick McHenry, ale podobnie jak w ćwierćfinale z Włochami, motorem napędowym drużyny w ofensywie był Jake Hanes. Jego osiem punktów pomogło reprezentacji USA wygrać 25:19.

Amerykanie w drugiej połowie pierwszego seta wyraźnie wzmocnili zagrywkę. A drugą partię rozpoczęli od bloku przy ataku Rana Takahashiego - już czwartym w tym meczu. Japończycy zaczęli jednak lepiej radzić sobie w kontratakach i znów mieli trzy punkty przewagi.

Amerykanie wyrównali po asie serwisowym Matthew Andersona, ale tylko na chwilę. Wkrótce Japonia znów prowadziła - tym razem 12:9. Świetnie spisywał się jej kapitan Yuki Ishikawa, z kolei problemy ze skutecznością miał Anderson. Japończycy nie dali się już dogonić, zwyciężyli 25:23.

Jake Hanes pomógł Amerykanom. Pod siatką zawrzało

I poszli za ciosem na początku trzeciego seta, obejmując prowadzenie 5:1. Trener USA Karch Kiraly nie zamierzał czekać i przerwał grę. Poskutkowało, bo jego siatkarze od razu doprowadzili do wyrównania. Po asie serwisowym Yujiego Nishidy znów to ekipa z Azji prowadziła jednak 10:7.

I taka przewaga utrzymywała się przez całą partię. Japończycy potrafili nawet zablokować ataki Amerykanów, w tym mierzącego 212 cm Hanesa - co zresztą wyprowadziło go wyraźnie z równowagi, Anderson aż musiał przytrzymywać kolegę. W końcówce zaliczka Japonii nawet wzrosła, ostatecznie drużyna wygrała 25:20.

Na początku czwartej partii to jednak właśnie zryw Hanesa w polu zagrywki pozwolił Amerykanom zyskać trzy punkty przewagi nad Japonią. W pewnym momencie drużyna z USA prowadziła już 16:11. Japończycy odrobili jednak dwa punkty przy zagrywkach Nishidy. Dobrą zmianę po stronie amerykańskiej dał Cooper Robinson i ostatecznie drużyna z USA wygrała 25:19, doprowadzając do tie-breaka.

Liga Narodów siatkarzy. Tie-break wyłonił rywala Polaków

Początek piątej partii to walka punkt za punkt. W końcu jednak szalę na swoją stronę zaczęli przechylać Amerykanie. Po kontrataku wykończonym przez Robinsona objęli prowadzenie 7:4. Po drugiej stronie problemy ze zdrowiem miał natomiast Ishikawa.

Japończycy zdołali jednak jeszcze zmniejszyć straty do punktu, a w końcu, po bloku przy ataku Hanesa, doprowadzili do remisu 10:10. Walka o awans zaczęła się więc od początku. A po jednej z najbardziej szalonych akcji turnieju prowadzenie objęła Japonia. Wynik asem serwisowym odwrócił Ethan Champlin. To Amerykanie wygrali tą niesamowitą partię 15:13, a cały mecz 3:2.

Niedzielny finał Polska - USA w Ningbo rozpocznie się o godz. 13.30. Wcześniej zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce. Transmisje spotkań o medale Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

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Japonia: Nishida, Larry, Ishikawa, Fukatsu, Yamauchi, Takahashi - Ogawa (libero) oraz Miyaura, Eiro, Kai, Otsuka, Tomita

USA: Hanes, McHenry, Anderson, Christenson, Averill, Champlin - Shoji (libero) oraz Ma'a, Robinson, Hartke, Jendryk

Statystyki meczu Japonia 2 - 3 USA Próby ataku 57 67 Błędy przeciwnika 35 25 Błędy drużyny 25 35 Błędy w ataku 6 8 Błędy serwisowe 18 24 Asy serwisowe 2 7

Kadr z meczu Japonia - USA VolleyballWorld materiały prasowe

Yuki Ishikawa w ataku VolleyballWorld materiały prasowe

Taylor Averill, środkowy reprezentacji USA VolleyballWorld materiały prasowe





Najlepsze akcje polskich siatkarzy w drodze do półfinału. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport