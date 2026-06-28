Kontuzja ważnego siatkarza kadry. Nikola Grbić przekazał nowe wieści

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Zycięstwo polskich siatkarzy z Niemcami 3:1 Jan Firlej oglądał z trybun. Rozgrywający reprezentacji Polski ma problem z łydką, który wyklucza go z końcówki turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Po spotkaniu z Niemcami trener Nikola Grbić przekazał najnowsze informacje o stanie zdrowia swojego zawodnika. - Może się zdarzyć, że Janek pozostanie bez siatkówki do końca tygodnia - przekazuje Serb. Daje jednak nadzieję, że rozgrywający szybko wróci do gry. Dziś o godz. 20 mecz Polska - Argentyna, transmisja na antenach Polsatu Sport.

Nikola Grbić w białej koszulce z logotypami Orlen i Plus oraz godłem Polski w czerwonej hali sportowej.
Nikola Grbić ma nadzieję, że Jan Firlej szybko wróci do gryArt ServicePAP

Dla Jana Firleja pechowy okazał się mecz z Belgią. W trakcie tego spotkania, którym polscy siatkarze otworzyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, rozgrywający udanie zastąpił Marcina Komendę i poprowadził drużynę do zwycięstwa 3:2. Tyle że już po meczu okazało się, że doskwiera mu problem z łydką.

Selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić nie chciał ryzykować zdrowiem swojego zawodnika i w trakcie kolejnego spotkania, z Turcją, Firlej już nie pojawił się na boisku. Dzień później Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował zaś komunikat o zmianie w kadrze - Firleja w ramach procedury możliwej przy kontuzji zawodnika zastąpił Marcel Bakaj.

Nikola Grbić przekazał wieści o stanie zdrowia Jana Firleja

Firlej pozostał jednak z drużyną, sobotnie zwycięstwo "Biało-Czerwonych" z Niemcami oglądał z trybun.

Drobny uraz się przypałętał, ale mam nadzieję, że jak najszybciej będę mógł wrócić
przekazuje siatkarz.

Na to samo liczy Grbić. Selekcjoner reprezentacji Polski na razie planuje jednak oszczędzać rozgrywającego.

- Będziemy go kontrolować dzień po dniu. Wracamy do pracy w następną środę. Może się zdarzyć, że Janek pozostanie bez siatkówki do końca tygodnia. Monitorujemy sytuację. Nie będzie dwóch czy trzech tygodni przerwy, bo to byłby dla niego koniec Ligi Narodów - zapowiada Grbić.

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Damian Gołąb
Damian Gołąb

Kontuzja Firleja to problem dla kadry. Ale Grbić jest dobrej myśli

Pod nieobecność Firleja grą polskich siatkarzy kierował Komenda, podstawowy rozgrywający reprezentacji w poprzednim sezonie. Na krótkich podwójnych zmianach zastępował go wspomniany Bakaj.

To jednak zawodnik dopiero 22-letni, bez większego doświadczenia w kadrze. Poważniejszy uraz Firleja, który gra w reprezentacji od początku kadencji Grbicia, byłby więc problemem. W szerokim składzie reprezentacji Polski na ten sezon nie ma już więcej rozgrywających ogranych na poziomie międzynarodowym. Marcin Janusz z powodów zdrotownych zdecydował się zakończyć karierę, Grzegorz Łomacz nie grał w drużynie narodowej od igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Grbić ma jednak nadzieję, że Firlej, brązowy medalista ostatnich mistrzostw świata, szybko znów będzie dostępny. I to już w kontekście wylotu do Stanów Zjednoczonych, gdzie "Biało-Czerwoni" rozegrają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów - rozpoczną go 15 lipca.

- Mieliśmy trening na siłowni i Janek powiedział, że czuje już bardzo niewiele. A to ważne, czy czuje ból. To jest jednak oczywiście łydka, korzystanie z niego teraz byłoby zbyt dużym ryzykiem. A my nie chcemy ryzykować. Myślę, że jego występ na turnieju w USA nie jest zagrożony. Mam nadzieję, że będzie z nami - podkreśla Grbić.

Bez Firleja Polska rozegra ostatni mecz turnieju w Gliwicach. O czwarte zwycięstwo przed własną publicznością powalczy z Argentyną, która w sobotni wieczór przegrała z Turcją. Początek spotkania o godz. 20, transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Z Gliwic Damian Gołąb

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Grupa siatkarzy ubranych w biało-czerwone stroje, świętujących udaną akcję na boisku podczas meczu, z wyraźnymi emocjami i gestami triumfu.
Jan Firlej dobrze wypadł w meczu Polska - BelgiaVolleyballWorld materiały prasowe
Grupa siatkarzy w czerwonych strojach reprezentacyjnych idzie razem po boisku sportowym, wyróżniają się numery 27, 7, 96 i 19 na koszulkach.
Jan Firlej (nr 96)volleyballworld.commateriały prasowe
Mężczyzna ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logotypami sponsorów oraz godłem Polski stoi na tle siatki do siatkówki, znajdując się na arenie sportowej, w otoczeniu rozmytego tłumu.
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP


Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze bloki w meczu Polska - Niemcy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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