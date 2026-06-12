Koncert siatkarzy tuż przed meczem z kadrą Grbicia. Duży skok w tabeli

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Zaczęli od wysokiej porażki z Japonią, ale z meczu na mecz jest coraz lepiej. Siatkarze z Ukrainy w czwartek pokonali Chiny, a w piątek nie dali większych szans reprezentacji Kuby. Ukraińcy pokonali rywali z Ameryki Północnej 3:0 i na ten moment wskakują do czołowej ósemki Ligi Narodów. W niedzielę drużyna prowadzona przez Raula Lozano będzie ostatnim przeciwnikiem reprezentacji Polski w turnieju Ligi Narodów w Chinach.

Ilja Kowaliow w białej koszulce z niebieskimi detalami i flagą Ukrainy podczas meczu siatkarskiego z Kubą.
Ilja Kowaliow pomógł Ukrainie pokonać Kubę w Lidze Narodów siatkarzyVolleyballWorld materiały prasowe

Ukraińcy przylecieli do Linyi w Chinach w mocnym składzie. Z drużyną są m.in. gracze PlusLigi - Jurij Semeniuk z PGE Projektu Warszawa czy wracający po kontuzji atakujący Barkomu Każany Lwów Wasyl Tupczij. Brakuje tylko gwiazdy Perugii Ołeha Płotnickiego. Od początku siatkarze ze wschodu Europy chcieli bowiem walczyć o punkty do rankingu FIVB - cenne przy walce o udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.

"Raul Lozano i prezes federacji kładą nacisk na to, by zakwalifikować się na igrzyska. To jest cel nas wszystkich" - podkreślał niedawno w rozmowie z Interia Sport Tupczij.

Ukraina podniosła się po porażce z Japonią. Kuba znów miała problemy

W Chinach Ukraina rozpoczęła jednak od porażki, i to 0:3 - wyraźnie mocniejsza okazała się Japonia. Dzień później drużyna z Europy zanotowała pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, ogrywając najniżej notowanych w stawce Chińczyków 3:1.

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W piątkowym spotkaniu z Kubą również była faworytem. I to mimo że Ukraina w rankingu FIVB zajmuje miejsce 17., a rywale 13. Kubańczycy przylecieli jednak do Chin bez większości gwiazd, na inaugurację gładko przegrali w trzech setach z Polską.

Z Ukrainą było podobnie. Drużyna Raula Lozano pewnie punktowała rywali. Atak rozkładał się na kilku zawodników - Tupczija, Ilję Kowaliowa i Dmytro Janczuka. To przyniosło pewne zwycięstwa w dwóch pierwszych setach. Ukraina najpierw wygrała 25:21, potem 25:20.

Liga Narodów siatkarzy. Jednostronne widowisko w Chinach, jest awans w tabeli

Przed trzecią partią asystent trenera Kubańczyków Jesusa Lopeza w rozmowie z VolleyballWorld TV przekonywał, że jego drużyna musi mocniej zaryzykować w polu zagrywki. I faktycznie rozpoczęła od asa serwisowego. Tyle że potem set potoczył się podobnie jak dwa poprzednie.

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Ukraińcy zaczęli regularnie zdobywać punkty blokiem, co studziło zapędy siatkarzy z Ameryki Północnej. Skończyło się zdecydowanie najbardziej jednostronnym setem, wygranym 25:16. I zdobyciem 12,13 punktu do rankingu FIVB. Kuba tyle samo straciła.

Ukraińcy wygrali bez większych problemów, teraz czeka ich dzień przerwy. Po drugim zwycięstwie, przynajmniej na ten moment, wskoczyli do czołowej ósemki tabeli Ligi Narodów. Miejsce w niej na koniec fazy zasadniczej gwarantuje grę w turnieju finałowym.

Do tego jeszcze jednak daleka droga. Na zakończenie turnieju w Linyi Ukraina zagra z reprezentacją Polski. Wcześniej jednak kadrę Nikoli Grbicia czeka jeszcze piątkowe spotkanie z reprezentacją Japonii.

Sensacja w Lidze Narodów. Mistrzowie olimpijscy na deskach

Liga Narodów
Tydzień 1
12.06.2026
10:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Ukraina
Kuba

Statystyki meczu

Ukraina
3 - 0
Kuba
Próby ataku
40
35
Błędy przeciwnika
24
15
Błędy drużyny
15
24
Błędy w ataku
5
7
Błędy serwisowe
10
14
Asy serwisowe
2
3
Trzech siatkarzy w niebieskich strojach z numerami i żółtymi zdobieniami stoi obok siebie tuż przy siatce podczas meczu na hali sportowej, skupieni na akcji za siatką.
Siatkarze reprezentacji Ukrainy. Na środku jej kapitan Jurij SemeniukVolleyballWorld materiały prasowe
Siatkarze w białych strojach świętują punkt, zaciskając pięści i wyrażając radość, otoczeni przez zawodników drużyny przeciwnej w niebieskich koszulkach.
Wasyl Tupczij (nr 13) w reprezentacji UkrainyVolleyballWorld materiały prasowe
Siatkarz w granatowym stroju z numerem 13 na piersi wyraża emocje, zaciśnięte pięści i otwarte usta sugerują silną reakcję, obok znajduje się współzawodnik z numerem 15, obaj na tle siatki do siatkówki.
Wasyl Tupczij w reprezentacji UkrainyVolleyballWorld materiały prasowe


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