Ukraińcy przylecieli do Linyi w Chinach w mocnym składzie. Z drużyną są m.in. gracze PlusLigi - Jurij Semeniuk z PGE Projektu Warszawa czy wracający po kontuzji atakujący Barkomu Każany Lwów Wasyl Tupczij. Brakuje tylko gwiazdy Perugii Ołeha Płotnickiego. Od początku siatkarze ze wschodu Europy chcieli bowiem walczyć o punkty do rankingu FIVB - cenne przy walce o udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.

"Raul Lozano i prezes federacji kładą nacisk na to, by zakwalifikować się na igrzyska. To jest cel nas wszystkich" - podkreślał niedawno w rozmowie z Interia Sport Tupczij.

Ukraina podniosła się po porażce z Japonią. Kuba znów miała problemy

W Chinach Ukraina rozpoczęła jednak od porażki, i to 0:3 - wyraźnie mocniejsza okazała się Japonia. Dzień później drużyna z Europy zanotowała pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, ogrywając najniżej notowanych w stawce Chińczyków 3:1.

W piątkowym spotkaniu z Kubą również była faworytem. I to mimo że Ukraina w rankingu FIVB zajmuje miejsce 17., a rywale 13. Kubańczycy przylecieli jednak do Chin bez większości gwiazd, na inaugurację gładko przegrali w trzech setach z Polską.

Z Ukrainą było podobnie. Drużyna Raula Lozano pewnie punktowała rywali. Atak rozkładał się na kilku zawodników - Tupczija, Ilję Kowaliowa i Dmytro Janczuka. To przyniosło pewne zwycięstwa w dwóch pierwszych setach. Ukraina najpierw wygrała 25:21, potem 25:20.

Liga Narodów siatkarzy. Jednostronne widowisko w Chinach, jest awans w tabeli

Przed trzecią partią asystent trenera Kubańczyków Jesusa Lopeza w rozmowie z VolleyballWorld TV przekonywał, że jego drużyna musi mocniej zaryzykować w polu zagrywki. I faktycznie rozpoczęła od asa serwisowego. Tyle że potem set potoczył się podobnie jak dwa poprzednie.

Ukraińcy zaczęli regularnie zdobywać punkty blokiem, co studziło zapędy siatkarzy z Ameryki Północnej. Skończyło się zdecydowanie najbardziej jednostronnym setem, wygranym 25:16. I zdobyciem 12,13 punktu do rankingu FIVB. Kuba tyle samo straciła.

Ukraińcy wygrali bez większych problemów, teraz czeka ich dzień przerwy. Po drugim zwycięstwie, przynajmniej na ten moment, wskoczyli do czołowej ósemki tabeli Ligi Narodów. Miejsce w niej na koniec fazy zasadniczej gwarantuje grę w turnieju finałowym.

Do tego jeszcze jednak daleka droga. Na zakończenie turnieju w Linyi Ukraina zagra z reprezentacją Polski. Wcześniej jednak kadrę Nikoli Grbicia czeka jeszcze piątkowe spotkanie z reprezentacją Japonii.

Statystyki meczu Ukraina 3 - 0 Kuba Próby ataku 40 35 Błędy przeciwnika 24 15 Błędy drużyny 15 24 Błędy w ataku 5 7 Błędy serwisowe 10 14 Asy serwisowe 2 3

Siatkarze reprezentacji Ukrainy. Na środku jej kapitan Jurij Semeniuk VolleyballWorld materiały prasowe

Wasyl Tupczij (nr 13) w reprezentacji Ukrainy VolleyballWorld materiały prasowe

Wasyl Tupczij w reprezentacji Ukrainy VolleyballWorld materiały prasowe





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