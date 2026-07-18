Koncert polskich siatkarzy. Potęga na kolanach, "Biało-Czerwoni" zagrają o medale

To miał być jeden z polskich wieczorów w Chicago. W piątek w tamtejszej hali na trybunach dominowali bowiem zdecydowanie polscy kibice, co było widać, ale i słychać już w czasie hymnów przed spotkaniem.

"Biało-Czerwoni" po efektownym triumfie w spotkaniu z Bułgarią tym razem mieli po drugiej stronie Brazylię. I to stojąca pod ścianą, bo znajdująca się poza strefą awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów, potrzebująca punktów do tabeli.

Już w pierwszym secie spisała się zresztą lepiej od Bułgarów. Trener polskiej drużyny Nikola Grbić po środowym zwycięstwie zdecydował się na dwie zmiany w składzie - do szóstki wskoczyli Jakub Nowak i, po raz pierwszy w tym sezonie, Kamil Semeniuk. Ale to Brazylijczycy objęli prowadzenie 10:7 - gdy Jakub Popiwczak nie poradził sobie z przyjęciem zagrywki Adriano, skwapliwie skorzystał z tego Ricardo Lucarelli. A Grbić poprosił o przerwę.

Co prawda Polska niemal odrobiła straty po asie serwisowym Bartłomieja Lemańskiego, ale wkrótce rywale znów uciekli na trzy punkty przy stanie 17:14. Wtedy jednak zagrywką odpowiedział Tomasz Fornal i to Brazylia przerwała grę. Po chwili na boisku w polu serwisowym pojawił się witany owacjami, rezerwowy w tym spotkaniu Wilfredo Leon, i "Biało-Czerwoni" doprowadzili do remisu 18:18.

I to oni wyszli zwycięsko z zaciętej końcówki. Kiedy w ataku pomylił się Darlan Souza, Polska zyskała dwa punkty przewagi. W ostatniej akcji piłkę po ataku rywali podbił Popiwczak, kontratak wykończył Fornal, a Polska wygrała 25:22.

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Drugą partię orbońcy tytułu sprzed roku rozpoczęli od dwupunktowej przewagi. Asem serwisowym popisał się Semeniuk. W ostatnim sezonie ligowym przyjmujący po raz drugi z rzędu wygrał Ligę Mistrzów i Grbić dał mu sporo wolnego, dołączając do składu dopiero na turniej w Chicago, ostatni w rundzie zasadniczej.

Przewagę do czterech punktów powiększyły dwa polskie bloki - najpierw Fornala, potem Marcina Komendy. W obronie jak w ukropie uwijał się Popiwczak. I choć cały czas Polska miała dwa, trzy punkty zapasu nad rywalami, w drugiej połowie seta Grbić zdecydował się na zmianę na środku - Nowaka zastąpił Szymon Jakubiszak.

Ale Brazylijczycy i tak w końcu dogonili "Biało-Czerwonych". Dwa punktowe bloki dały im remis 20:20. Byli też blisko piłki setowej, ale arbitrzy zmienili decyzję po interwencji Grbicia - selekcjoner poprosił o challenge, a ten wykazał błąd sędziów, piłka dotknęła bloku rywali. Partię rozstrzygnęły dwa błędy Brazylijczyków, którzy pogubili się w kontratakach. I Polska wygrała 28:26.

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"Biało-Czerwoni" nie zatrzymali się na początku trzeciego seta, w którym od razu dwa punkty zagrywką zdobył Fornal. Już przy wyniku 8:4 dla Polski trener rywali Bernardo Rezende wykorzystał pierwszą przerwę.

Tyle że jego drużyna nie potrafiła wskoczyć na wyższy poziom. Po nieudanym ataku Lucarellego "Biało-Czerwoni" mieli już pięć punktów zapasu. Po polskiej stronie na boisku pozostał Jakubiszak, ale trzeci set był przede wszystkim popisem skutecznego w ataku Semeniuka. W całym meczu zdobył łącznie 13 punktów. Drużyna Grbicia niezagrożona zwyciężyła 25:19, zamykając mecz w trzech setach.

Polscy siatkarze po wygranej są już pewni gry w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chinach. Na razie pozostają jednak w Chicago, gdzie nie będą mieć zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już w sobotę o godz. 23, zaledwie 20 godzin po początku meczu z Brazylią, zagrają z reprezentacją Francji.

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Brazylia: Darlan, Pinta, Adriano, Kreling, Flavio, Lucarelli - Maique (libero) oraz Pureza (libero), Honorato, Arthur, Bryan, Barreto, Matheus G.

Polska: Bołądź, Nowak, Fornal, Komenda, Lemański, Semeniuk - Popiwczak (libero) oraz Leon, Jakubiszak

Statystyki meczu Brazylia 0 - 3 Polska Próby ataku 42 39 Błędy przeciwnika 20 27 Błędy drużyny 27 20 Błędy w ataku 8 2 Błędy serwisowe 15 17 Asy serwisowe 1 6

Marcin Komenda i Kamil Semeniuk, mecz Polska - Brazylia volleyballworld.com materiały prasowe

Jakub Popiwczak w trakcie meczu Polska - Brazylia volleyballworld.com materiały prasowe

Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





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