Koncert polskich siatkarzy nie pomógł. "Nagroda" znów jest minimalna

Polscy siatkarze w porównaniu do kilku ekip są w tym sezonie w komfortowej sytuacji. Jako jedna z siedmiu drużyn mają już zapewniony występ w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, który wywalczyli sobie jesienią ubiegłego roku w Chinach. Do tego nie muszą się obawiać o udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. Zawody zostaną bowiem rozegrane w Łodzi, a gospodarz ma zabezpieczone miejsce w ćwierćfinale bez względu na wyniki.

Mimo wszystko w każdym spotkaniu "Biało-Czerwoni" gromadzą punkty do rankingu FIVB . A te nie są dla nich bez znaczenia. Pozycja w zestawieniu przygotowywanym przez siatkarską centralę zdecyduje bowiem o rozstawieniu w losowaniu grup igrzysk olimpijskich. Wyższe miejsce to, przynajmniej w teorii, słabsi przeciwnicy na pierwszym etapie rywalizacji. W tym sezonie to szczególnie ważne, bo zmienił się format turnieju olimpijskiego - zespoły będą podzielone na trzy grupy po cztery zespoły. Mocni rywale na tym etapie mogą zmniejszyć szanse na olimpijski sukces.