Koncert polskich siatkarzy. Leon zmieniony, kolejna potęga rozbita

Sytuacja przed ostatnim hitem fazy zasadniczej Ligi Narodów była dla polskich siatkarzy jasna. Wygrana z gospodarzami turnieju w Chicago dawała im grę w ćwierćfinale z reprezentacją Ukrainy, porażka spychała już na tym etapie rozgrywek na mistrzów świata z Włoch.

Trener "Biało-Czerwonych" Nikola Grbić na mecz z gospodarzami powtórzył skład z pierwszego meczu w Chicago, w którym jego zespół rozbił Bułgarię. To oznaczało powrót do szóstki Tomasza Fornala. Ale i występ Wilfredo Leona, który szybko popisał się pierwszym tego dnia asem serwisowym.

W ataku udanie rozpoczął Bartłomiej Bołądź, a po bloku na Toreyu Defalco Polska prowadziła 12:9. Co prawda ta przewaga na chwilę stopniała do punktu po błędzie Bartłomieja Lemańskiego, ale środkowy szybko się zrehabilitował i "Biało-Czerwoni" znów prowadzili bezpiecznie, 16:13.

A druga część seta to był już ich popis. Pomogli też rezerwowi: w przyjęciu Kamil Semeniuk, w zagrywce Artur Szalpuk. A do tego świetnie wypadł polski blok. To on dał ostatni punkt - ręce Polaków zatrzymały piłkę po ataku Jake'a Hanesa, drużyna Grbicia wygrała 25:20.

Dominacja polskich siatkarzy w meczu z USA. Wsparli ich kibice

Po polskich siatkarzach nie było widać zmęczenia, choć w Chicago rozgrywali trzeci mecz w ciągu trzech dni - oprócz Bułgarii pokonali tam Brazylię i Francję. Amerykanie przed własną publicznością nie uniknęli porażki z Bułgarią.

W meczu z Polską gospodarze nie mogli liczyć na bezwarunkowe wsparcie trybun. W hali pojawiło się bowiem również mnóstwo polskich kibiców, którzy nie dawali o sobie zapomnieć przez całe spotkanie. Już na początku drugiej partii obejrzeli kilka długich akcji, po których mistrzowie Europy objęli prowadzenie 9:4.

"Biało-Czerwoni" znów potrafili zatrzymać blokiem Defalco, do tego doszedł as serwisowy Lemańskiego i przewaga wzrosła do pięciu punktów. Nie pomogły przerwy, o które poprosił trener USA Karch Kiraly - po kolejnym udanym kontrataku wykończonym przez Leona Polska wygrywała już 15:7. W drugiej części seta Amerykanie nieco poprawili wynik, a w końcówce Grbić dla uspokojenia sytuacji poprosił nawet o przerwę. Ale to jego siatkarze dominowali i wygrali 25:21.

Popis polskich siatkarzy w obronie. Grbić zmienił Leona, Amerykanie zatrzymani

Kiedy Grbić stanął przed kamerą VolleyballWorld TV w przerwie przed trzecim setem, zwracał jednak uwagę przede wszystkim na świetną grę swojej drużyny w obronie. W tym elemencie dobrze spisywali się również Amerykanie, ale po polskiej wręcz fruwali w defensywie Fornal i Jakub Popiwczak.

Na początku trzeciej partii zaczęło jednak szwankować przyjęcie. Grbić szybko wezwał do siebie siatkarzy, ale i tak przy stanie 1:5 zmienił Leona, wprowadzając na boisko Semeniuka. Tyle że kolejnym asem serwisowym popisał się Matthew Anderson, wcześniej sam ostrzeliwany zagrywkami przez Polaków.

Szybko asem serwisowym odpowiedział jednak Bołądź, który rozwinął też skrzydła w kontrataku i różnica zmalała do dwóch punktów. Kiedy polski atakujący po raz drugi pojawił się w polu zagrywki, a kontratak tym razem wykończył Lemański, "Biało-Czerwoni" w końcu doprowadzili do remisu 14:14. Kiraly poprosił o przerwę, a po niej prowadzenie Polsce dał punktowy blok Fornala.

Amerykanie jeszcze próbowali powstrzymać drużynę Grbicia, ale Polacy odpowiadali blokiem. Dzięki temu przed końcówką mieli trzy punkty przewagi. Nie zmarnowali jej, wygrywając ostatecznie 25:19 i cały mecz 3:0. To oznacza, że kończą fazę zasadniczą Ligi Narodów na drugim miejscu.

Teraz i Polacy, i Amerykanie mogą już przygotowywać się do turnieju finałowego. Ćwierćfinały turnieju w Ningbo rozpoczną się 29 lipca. Drużyna Grbicia będzie bronić tytułu sprzed roku. Wcześniej zostanie rozegrany turniej finałowy siatkarek, ale bez udziału reprezentacji Polski.

Polscy siatkarze mistrzami Europy. Poszli w ślady Fornala i Kurka

USA: Hanes, McHenry, Defalco, Christenson, Jendryk, Anderson - Shoji (libero) oraz Ma'a, Champlin, Averill, Hartke

Polska: Bołądź, Lemański, Fornal, Komenda, Jakubiszak, Leon - Popiwczak (libero) oraz Semeniuk, Szalpuk, Sasak, Firlej





Statystyki meczu USA 0 - 3 Polska Próby ataku 33 44 Błędy przeciwnika 21 19 Błędy drużyny 19 21 Błędy w ataku 5 5 Błędy serwisowe 12 12 Asy serwisowe 3 3

Wilfredo Leon w przyjęciu volleyballworld.com materiały prasowe

Bartłomiej Lemański w czasie meczu Polska - USA volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP









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