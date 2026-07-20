Koncert polskich siatkarzy. Leon zmieniony, kolejna potęga rozbita

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze kończą turniej Ligi Narodów w Chicago z kompletem zwycięstw. W ostatnim meczu, w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, nie pozwolili rozwinąć skrzydeł reprezentacji USA. Dopingowani przez liczną grupę polskich kibiców "Biało-Czerwoni" rozbili Amerykanów 3:0. To nie tylko dziesiąte zwycięstwo Polski w tym sezonie, ale i skok na drugie miejsce w tabeli. Dzięki temu za nieco ponad tydzień kadra Nikoli Grbicia uniknie w ćwierćfinale Ligi Narodów meczu z mistrzami świata.

Bartłomiej Bołądź i drugi polski siatkarz w biało-czerwonym stroju, Jakub Popiwczak w zielonej koszulce. Mecz Polska - USA.
Bartłomiej Bołądź był jednym z liderów polskiej drużyny w meczu z USAvolleyballworld.commateriały prasowe

Sytuacja przed ostatnim hitem fazy zasadniczej Ligi Narodów była dla polskich siatkarzy jasna. Wygrana z gospodarzami turnieju w Chicago dawała im grę w ćwierćfinale z reprezentacją Ukrainy, porażka spychała już na tym etapie rozgrywek na mistrzów świata z Włoch.

Trener "Biało-Czerwonych" Nikola Grbić na mecz z gospodarzami powtórzył skład z pierwszego meczu w Chicago, w którym jego zespół rozbił Bułgarię. To oznaczało powrót do szóstki Tomasza Fornala. Ale i występ Wilfredo Leona, który szybko popisał się pierwszym tego dnia asem serwisowym.

W ataku udanie rozpoczął Bartłomiej Bołądź, a po bloku na Toreyu Defalco Polska prowadziła 12:9. Co prawda ta przewaga na chwilę stopniała do punktu po błędzie Bartłomieja Lemańskiego, ale środkowy szybko się zrehabilitował i "Biało-Czerwoni" znów prowadzili bezpiecznie, 16:13.

A druga część seta to był już ich popis. Pomogli też rezerwowi: w przyjęciu Kamil Semeniuk, w zagrywce Artur Szalpuk. A do tego świetnie wypadł polski blok. To on dał ostatni punkt - ręce Polaków zatrzymały piłkę po ataku Jake'a Hanesa, drużyna Grbicia wygrała 25:20.

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Po polskich siatkarzach nie było widać zmęczenia, choć w Chicago rozgrywali trzeci mecz w ciągu trzech dni - oprócz Bułgarii pokonali tam Brazylię i Francję. Amerykanie przed własną publicznością nie uniknęli porażki z Bułgarią.

W meczu z Polską gospodarze nie mogli liczyć na bezwarunkowe wsparcie trybun. W hali pojawiło się bowiem również mnóstwo polskich kibiców, którzy nie dawali o sobie zapomnieć przez całe spotkanie. Już na początku drugiej partii obejrzeli kilka długich akcji, po których mistrzowie Europy objęli prowadzenie 9:4.

"Biało-Czerwoni" znów potrafili zatrzymać blokiem Defalco, do tego doszedł as serwisowy Lemańskiego i przewaga wzrosła do pięciu punktów. Nie pomogły przerwy, o które poprosił trener USA Karch Kiraly - po kolejnym udanym kontrataku wykończonym przez Leona Polska wygrywała już 15:7. W drugiej części seta Amerykanie nieco poprawili wynik, a w końcówce Grbić dla uspokojenia sytuacji poprosił nawet o przerwę. Ale to jego siatkarze dominowali i wygrali 25:21.

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Kiedy Grbić stanął przed kamerą VolleyballWorld TV w przerwie przed trzecim setem, zwracał jednak uwagę przede wszystkim na świetną grę swojej drużyny w obronie. W tym elemencie dobrze spisywali się również Amerykanie, ale po polskiej wręcz fruwali w defensywie Fornal i Jakub Popiwczak.

Na początku trzeciej partii zaczęło jednak szwankować przyjęcie. Grbić szybko wezwał do siebie siatkarzy, ale i tak przy stanie 1:5 zmienił Leona, wprowadzając na boisko Semeniuka. Tyle że kolejnym asem serwisowym popisał się Matthew Anderson, wcześniej sam ostrzeliwany zagrywkami przez Polaków.

Szybko asem serwisowym odpowiedział jednak Bołądź, który rozwinął też skrzydła w kontrataku i różnica zmalała do dwóch punktów. Kiedy polski atakujący po raz drugi pojawił się w polu zagrywki, a kontratak tym razem wykończył Lemański, "Biało-Czerwoni" w końcu doprowadzili do remisu 14:14. Kiraly poprosił o przerwę, a po niej prowadzenie Polsce dał punktowy blok Fornala.

Amerykanie jeszcze próbowali powstrzymać drużynę Grbicia, ale Polacy odpowiadali blokiem. Dzięki temu przed końcówką mieli trzy punkty przewagi. Nie zmarnowali jej, wygrywając ostatecznie 25:19 i cały mecz 3:0. To oznacza, że kończą fazę zasadniczą Ligi Narodów na drugim miejscu.

Teraz i Polacy, i Amerykanie mogą już przygotowywać się do turnieju finałowego. Ćwierćfinały turnieju w Ningbo rozpoczną się 29 lipca. Drużyna Grbicia będzie bronić tytułu sprzed roku. Wcześniej zostanie rozegrany turniej finałowy siatkarek, ale bez udziału reprezentacji Polski.

Polscy siatkarze mistrzami Europy. Poszli w ślady Fornala i Kurka

Liga Narodów
Tydzień 3
20.07.2026
03:00
Zakończony
Wszystko o meczu

USA: Hanes, McHenry, Defalco, Christenson, Jendryk, Anderson - Shoji (libero) oraz Ma'a, Champlin, Averill, Hartke

Polska: Bołądź, Lemański, Fornal, Komenda, Jakubiszak, Leon - Popiwczak (libero) oraz Semeniuk, Szalpuk, Sasak, Firlej


Statystyki meczu

USA
0 - 3
Polska
Próby ataku
33
44
Błędy przeciwnika
21
19
Błędy drużyny
19
21
Błędy w ataku
5
5
Błędy serwisowe
12
12
Asy serwisowe
3
3
Siatkarz w biało-czerwonym stroju odbija piłkę podczas meczu, koncentrując się na precyzyjnym przyjęciu, w tle widoczni inni zawodnicy w sportowych strojach.
Wilfredo Leon w przyjęciuvolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarz w białoczerwonym stroju z numerem 7 koncentruje się przed odbiciem piłki, trzymając uniesioną dłoń z zabandażowanymi palcami.
Bartłomiej Lemański w czasie meczu Polska - USAvolleyballworld.commateriały prasowe
Trener drużyny siatkarskiej w białej koszulce z logo sponsorów, z założonymi rękami i skupionym wyrazem twarzy, znajduje się na hali sportowej podczas meczu.
Nikola Grbić Marcin GolbaAFP



Wilfredo Leon - najlepsze akcje meczu Polska - Francja. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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