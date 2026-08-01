Koncert drużyny Grbicia! Siatkarski nokaut w półfinale Ligi Narodów

Przez lata polscy siatkarze zmagali się z "fatum", jakie wisiało nad ich meczami ze Słowenią. Drużyna z Bałkanów sprawiała im problemy zwłaszcza w czasie mistrzostw Europy, ale kadra już pod wodzą Nikoli Grbicia z takimi przesądami się rozprawiła, eliminując Słowenię w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W tym sezonie rywale znów zaskoczyli "Biało-Czerwonych" w fazie zasadniczej, ale wtedy w drużynie Grbicia brakowało większości gwiazd. W sobotę Serb miał już do dyspozycji wszystkich najlepszych siatkarzy, choć nie wszyscy w równym stopniu błysnęli w ćwierćfinale wygranym 3:1 z Ukrainą.

Znakomity początek polskich siatkarzy. Wilfredo Leon "odpalił" w kluczowym momencie

Słabiej spisał się wówczas Tomasz Fornal. Grbić jednak nie zamierzał nic zmieniać w podstawowym składzie, a przyjmujący dobrze spisywał się na początku sobotniego półfinału. To przy jego zagrywkach "Biało-Czerwoni" wypracowali sobie przewagę, prowadząc 7:3.

Polacy notowali sporo wybloków i obron, ale w końcu Słoweńcy doszli do głosu. Zablokowali atak Fornala, po kontrataku wykończonym przez Roka Możicia doprowadzili do remisu 14:14. Wtedy jednak do akcji wkroczył Wilfredo Leon. Demonstrował moc w kontratakach, zablokował atak rywali, a potem zdobył dwa punkty zagrywką. Przy jego serwisach Polska objęła prowadzenie 23:15. Skończyło się efektowną wygraną 25:16.

Słoweńcy w ćwierćfinale w Ningbo ograli w trzech setach Turcję, ale wcale nie było to jednostronne widowisko. W sobotę na ich drodze stanęła jednak dużo lepsza drużyna, która drugiego seta zaczęła od dwóch punktowych bloków.

Trener Słowenii Fabio Soli już po dwóch akcjach przerwał grę. W ataku dobrze pokazał się Nik Mujanović, który w czerwcowym meczu obu drużyn zdobył aż 37 punktów, i Słowenia objęła prowadzenie 5:4. Ale tylko na chwilę. Po asie serwisowym Bartłomieja Lemańskiego to Polska wygrywała 10:8, przewagę powiększył w kontrakatu Bartłomiej Bołądź.

Słoweńcy jeszcze na moment niemal doskoczyli - zablokowali atak Leona i przegrywali tylko 14:15. Od razu jednak zagrywką odpowiedział Fornal. Przyjmujący kapitalnie radził sobie w obronie, dobrze kontrataki rozgrywał Marcin Komenda. A w końcówce znów w polu serwisowym "odpalił" Leon - wynik 25:19 przypieczętował polski blok.

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W rozmowie po drugim secie przed kamerą VolleyballWorld Grbić zachwalał przede wszystkim zagrywkę swoich zawodników. I to mimo 12 błędów w tym elemencie.

I jak na zawołanie znakomicie trzecią partię w polu serwisowym rozpoczął Leon - Polska objęła prowadzenie 4:0. Świetnie w kontrataku odnalazł się Lemański, w polu zagrywki pomógł Bołądź. Słoweńców także stać było na ciekawe akcje - zagrywkami "Biało-Czerwonych" nękał Alen Pajenk - ale Polska utrzymywała trzy, cztery punkty przewagi.

Po szóstym w tym meczu asie serwisowym Leona prowadziła już 14:8. Cały set toczył się już pod dyktando polskiej drużyny. Grbić w końcówce dał szansę Kamilowi Semeniukowi i Arturowi Szalpukowi, skończyło się wygraną 25:17.

Polscy siatkarze mogą ze spokojem czekać na rywala w finale Ligi Narodów. O obronę tytułu sprzed roku zagrają ze zwycięzcą spotkania Japonia - USA. Słoweńcy w niedzielę powalczą z przegranym z tej pary o pierwszy w historii medal Ligi Narodów.

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Słowenia: Mujanović, Kozamernik, Możić, Planinsić, Pajenk, Urnaut - Okroglić (libero) oraz Najdić, Braćko, Sen, Krżić, Marovt, Szalpuk

Polska: Bołądź, Lemański, Leon, Komenda, Jakubiszak, Fornal - Popiwczak (libero) oraz Granieczny, Semeniuk

Statystyki meczu Słowenia 0 - 3 Polska Próby ataku 25 35 Błędy przeciwnika 18 19 Błędy drużyny 19 18 Błędy w ataku 2 2 Błędy serwisowe 16 15 Asy serwisowe 3 9

Siatkarze reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Kadr z meczu Polska - Słowenia VolleyballWorld materiały prasowe

Jakub Popiwczak, libero polskiej kadry VolleyballWorld materiały prasowe





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