Kolejna sensacja w siatkarskiej Lidze Narodów. Gigant pogrążony

Wprawdzie siatkarska Liga Narodów rozpoczęła się dopiero 10 czerwca, ale najwyżej notowane drużyny w rankingu FIVB już nie ustrzegły się porażek. Dwukrotnie z parkietu jako pokonani schodzili Polacy, którzy przegrali ze Słoweńcami i Japończykami, punkty stracili również Włosi - aktualni mistrzowie świata ulegli Francuzom. "Trójkolorowi" nie poszli za ciosem, po ograniu siatkarzy z Italii dość nieoczekiwanie musieli uznać wyższość Kanadyjczyków.

Francuzi przed szansą na powrót na zwycięską ścieżkę stanęli następnego dnia, w swoim trzecim meczu w Ottawie zmierzyli się z Turkami. Ci na inaugurację rozgrywek ulegli Amerykanom, starcie z mistrzami olimpijskimi było ich drugim w tegorocznej Lidze Narodów.

Liga Narodów siatkarzy. Francja znowu przegrywa

Francuzi ponownie desygnowali do gry wielkie gwiazdy, na parkiecie oglądaliśmy m.in. Stephena Boyera, Trevora Clevenota, Antoine'a Brizarda czy Mathisa Henno. "Trójkolorowi" jednak nie byli w stanie znaleźć sposobu na Turków, którzy od początku próbowali postawić się faworytom, a w końcówce pierwszego seta byli skuteczniejsi, finalnie wygrali 25:23.

Rozpędzeni Turcy kapitalnie weszli w kolejnego seta, szybko odskoczyli rywalom na pięć punktów przewagi (7:2). "Trójkolorowi" przez długi czas gonili wynik, gdy już tracili osiem "oczek" (15:23) wydawało się, że w tej partii już nic się nie wydarzy. Francuzów stać było jednak jeszcze na jeden zryw, po zdobyciu siedmiu punktów z rzędu znaleźli się już o krok od Turków (22:24). Ci ostatecznie opanowali nerwy i wygrali 27:25.

W trzeciej odsłonie meczu już takich emocji nie było, Francuzi ponownie musieli gonić wynik i ponownie zniwelowali część strat w końcówce, bo tracili już tylko punkt do rywali (17:18). Mistrzowie olimpijscy nie byli jednak w stanie wypracować przewagi, ostatecznie przegrali 21:25, a cały mecz 0:3 (23:25, 25:27, 21:25), odnosząc drugą już porażkę w tegorocznych rozgrywkach.

Bohaterem reprezentacji Turcji w tym meczu został Adis Lagumdzija, który zdobył 20 punktów. Zwycięstwo z Francuzami to jednak sukces całej drużyny, która wzbogaci się o aż 15 punktów w rankingu FIVB - tyle samo oczek odjętych zostanie "Trójkolorowym", którzy spadną z piątej na siódmą pozycję.





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