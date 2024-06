Liga Narodów siatkarzy. Zacięty mecz Iran - Holandia

Drużyna prowadzona przez Akbariego dość nieoczekiwanie postawiła się jednak rywalom i już na początku "odskoczyła" im na trzy punkty. "Pomarańczowi" wprawdzie doprowadzili później do wyrównania, ale w końcówce lepsi okazali się siatkarze z Iranu, którzy wygrali 25:22. Zespół z Europy szybko wziął się za odrabianie strat i od początku drugiej partii dyktował warunki gry, zmuszając rywali do gonienia wyniku. Iran w końcu dopiął swego i na krótko objął prowadzenie, ale dość wyrównaną końcówkę lepiej rozegrali Holendrzy, triumfując 25:22.

I chociaż w ekipie "Pomarańczowych" błyszczał Abdel-Aziz, który po drodze popisał się serwisem z prędkością 137 km/h, co jest nowym rekordem Ligi Narodów, to Iran w trzeciej partii ponownie doszedł do głosu. Persowie tym razem dobrze spisali się w końcówce seta i nie stracili wypracowanej przewagi, wygrywając 25:21.

W czwartym secie gra ponownie momentami była bardzo wyrównana. Irański blok dwoił się i troił, by powstrzymać Abdel-Aziza, co zaowocowało kilkoma efektownymi blokami na holenderskiej gwieździe. Persowie odpowiadali też grą środkiem, punktowali Amin i Poriya, jednak to Holendrzy utrzymywali przewagę. Przy stanie 16:14 dla rywali Akbari poprosił o czas i przekazał wskazówki zawodnikom, co jednak na niewiele się zdało, bo ci przegrali 20:25.