Kluczowy turniej dla kadry Grbicia, gwiazdy już gotowe. On zdecyduje o wszystkim

W końcu po długim oczekiwaniu przy okazji spotkania towarzyskiego z Niemcami (3:1) na boisku w narodowych barwach po raz pierwszy pokazali się m.in. Tomasz Fornal czy Kamil Semeniuk. Co ważne, "Biało-Czerwoni" już w możliwie najmocniejszym składzie także ze wspomnianymi zawodnikami polecieli do Chicago na ostatni turniej Ligi Narodów.

Na amerykańskiej ziemi nasi gracze powalczą z samymi ekipami z czołówki. W środę wieczorem czasu polskiego (godz. 19:00) zagrają z Bułgarią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Brazylią, Francją oraz gospodarzami - USA. Co dokładnie czeka Polaków?

Jak już wspomnieliśmy, na start po drugiej stronie siatki pojawi się ekipa Gianlorenzo Blenginiego. A Ci po ośmiu spotkaniach mają na swoim koncie pięć zwycięstw i zajmują na ten moment w tabeli 8. miejsce. To gry w turnieju finałowym im nie zapewnia, co oznacza, że do Chicago przyjechali grać "o życie". W tamtejszej kadrze największymi gwiazdami są bracia Nikołow - Simeon oraz Aleksandyr. Co ciekawe, zespół jako jeden z nielicznych w czołówce gra systemem na trzech przyjmujących - bez nominalnego atakującego. To sprawia, że aktualni wicemistrzowie świata są zespołem stosunkowo ciekawym.

W Brazylii względem ostatniego meczu z Polakami zmieniło się niewiele. Grą dyryguje dalej Fernando Cachopa, a na ataku szaleje Darlan Souza - młodszy brat dobrze znanego w Polsce Alana. Na środku jakości nie tracą Flavio oraz Judson, a na libero dalej nieźle radzi sobie Maique. Nieco słabszym punktem wydaje się linia przyjęcia. Ani Bento, ani Adriano czy Henrique Honorato to nie są zawodnicy na poziomie Tomasza Fornala, Wilfredo Leona oraz Kamila Semeniuka. Znany Lucarelli z powodu wieku, a również przebytych kontuzji do najlepszych czasów ma jeszcze daleko. Warto jednak wspomnieć, że zespół Bernardo Rezende podobnie, jak Bułgaria może się o finały VNL obawiać (9. miejsce w tabeli).

Słabiutko - przynajmniej na papierze wygląda kadra Francji. Ekipa Andrei Gianiego po ośmiu spotkaniach mają na swoim koncie jedynie cztery wygrane i mogą zostać niebawem okrzykniętą największym rozczarowaniem rozgrywek. Właściwie poza Antoinem Brizardem (rozgrywający) oraz Stephanem Boyerem (atakujący) siatkarzy z topu można szukać z lupą. Jest oczywiście Mathias Henno (przyjmujący), a także Mousse Gueye (środkowy), lecz wydaje się, że to na Polaków może być zbyt mało. A mówimy o dwukrotnych mistrzach olimpijskich!

Na koniec kadra Grbicia zagra z Amerykanami. I patrząc na ich skład siatkarskim okiem można śmiało stwierdzić, że jest to zespół komplety. Niezależnie, czy na rozegraniu pojawi się Micah Ma'a, czy Micah Christenson rozrzucanie piłki będzie stało na niezwykle wysokim poziomie. To samo można powiedzieć o powracających do kadry Matthew Andersonie oraz Torey'u DeFalco. Mimo upływu lat - szczególnie w kontekście Andersona respekt należy czuć cały czas. Zapomnieć nie można również o błyszczącym w tegorocznej Jake'u Hanesie. Atakujący jest w wyśmienitej formie i zdobył w tym sezonie VNL aż 116 "oczek" (9. miejsce w rankingu najlepiej punktujących). Dla "Biało-Czerwonych" będzie to starcie z kategorii ekstremalnie trudnych.

Polacy już w komplecie. To oni ruszą po finały VNL

Jak już wspomnieliśmy na początku, Polacy natomiast nie mają się o co obawiać. Po długiej przerwie do dyspozycji serbskiego szkoleniowca jest już Tomasz Fornal, a także Kamil Semeniuk. Znać o sobie już dał także Wilfredo Leon, który wystąpił niedawno w Gliwiach. Do tego być może (choć niekoniecznie) na boisku zobaczymy również Jakuba Kochanowskiego. Znając nasz zespół należy spodziewać się walki o każdy punkt i na pewno zobaczymy po ich stronie siatki siatkówkę na najwyższym poziomie. Co ważne, sami zainteresowani zapowiedzieli już, że skupiać się będą na swojej grze.

Pierwsze spotkanie trzeciego turnieju VNL z udziałem polskich siatkarzy odbędzie się w środę o godz. 19:00. Relację tekstową "na żywo" z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu selekcjoner Nikola Grbić oraz Tomasz Fornal Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Polscy siatkarze podczas meczu Ligi Narodów 2026 volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





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