Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczynała sezon 2026 jako lider rankingu FIVB. Drugie miejsce zajmowali Włosi, którzy z "Biało - Czerwonymi" kilka razy wymieniali się na prowadzeniu w ostatnich kilku tygodniach. Ostatnie dobre wyniki, w połączeniu z kilkoma wpadkami Włochów sprawiły jednak, że siatkarze Nikoli Grbicia umocnili się na fotelu liderów.

Właśnie trwają ostatnie interkontynentalne turnieje Ligi Narodów, które mogą dużo namieszać w czołówce rankingu. Polacy w Chicago odnieśli cenne zwycięstwo nad Brazylią (3:0) i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego LN.

Ranking FIVB po meczu Polska - Francja. Polacy uciekają

W sobotę Włosi pokonali w Osace Argentynę (3:0) i nadrobili do Polaków 3.93 pkt. Kilka godzin później na parkiet wybiegli Polacy, którzy mieli ciężką przeprawę z Francją. W przypadku porażki 0:3 mogli stracić aż 14.83 pkt. To sprawiłoby, że "Azzuri" byliby już o krok za naszą drużyną.

"Polscy siatkarze fatalnie rozpoczęli spotkanie z Francją. Zmieniony skład, jaki posłał w bój trener Nikola Grbić, zupełnie nie radził sobie z rywalami. Ale korekty selekcjonera i reakcja "Biało-Czerwonych" odwróciły losy meczu. W trzech kolejnych setach to oni dominowali, pokonując mistrzów olimpijskich 3:1. To już dziewiąta wygrana reprezentacji Polski w tegorocznej Lidze Narodów" - relacjonował Damian Gołąb na łamach Interii.

Wygrana 3:1 sprawiła, że Polacy dopisali do swojego dorobki 2.67 pkt i mają w swoim dorobku 391.38 pkt. Tak więc "Biało - Czerwoni" są coraz bliżej "magicznej" granicy 400 "oczek". Włosi uzbierali 367.30 pkt, a trzecia Rosja, która dopiero niedawno wróciła do rankingu, ma na koncie 352.10 punktu.

W niedzielę reprezentacja Polski zakończy fazę zasadniczą rozgrywek. Ostatnim przeciwnikiem będą gospodarze, drużyna USA. Spotkanie zostanie rozegrane o godz. 3:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, transmisja na antenach Polsatu Sport.

Wilfredo Leon pomógł polskiej drużynie podnieść się po porażce w pierwszym secie meczu z Francją volleyballworld.com materiały prasowe

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Aleksander Śliwka Piotr Matusewicz East News





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