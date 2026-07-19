Kłopoty Polaków, Grbić musiał zareagować. Siatkarze znów rozbili potęgę

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze fatalnie rozpoczęli spotkanie z Francją. Zmieniony skład, jaki posłał w bój trener Nikola Grbić, zupełnie nie radził sobie z rywalami. Ale korekty selekcjonera i reakcja "Biało-Czerwonych" odwróciły losy meczu. W trzech kolejnych setach to oni dominowali, pokonując mistrzów olimpijskich 3:1. To już dziewiąta wygrana reprezentacji Polski w tegorocznej Lidze Narodów. Ale na koniec fazy zasadniczej w Chicago czeka ją jeszcze bardziej wymagający rywal.

Dwóch polskich siatkarzy w biało-czerwonych strojach celebruje punkt przy siatce. Na pierwszym planie Wilfredo Leon.
Wilfredo Leon pomógł polskiej drużynie podnieść się po porażce w pierwszym secie meczu z Francjąvolleyballworld.commateriały prasowe

Polscy siatkarze do trzeciego meczu w Chicago przystąpili po dwóch kapitalnych spotkaniach, w których nie dali szans Bułgarii i Brazylii. Mieli pójść w ślady swoich młodszych kolegów - kadra do lat 18 tuż przed meczem drużyny Nikoli Grbicia pokonała bowiem w finale mistrzostw Europy Francję 3:1.

Seniorska kadra znad Sekwany w tym sezonie spisuje się jednak słabo. Przed meczem z Polską jej szanse na awans były już tylko iluzoryczne, w tym sezonie przegrała aż pięć razy. Do tego brakuje w niej wielu czołowych zawodników.

Grbić dysponował zdecydowanie mocniejszym składem, ale po zwycięstwie z Brazylią zdecydował się na cztery zmiany. Do wyjściowego składu wrócili Wilfredo Leon i Szymon Jakubiszak, po raz pierwszy w USA znaleźli się w nim atakujący Kewin Sasak i libero Maksymilian Granieczny. Nowe twarze nie dziwiły, bo "Biało-Czerwoni" do meczu z Francją przystąpili zaledwie nieco ponad 18 godzin po swoim poprzednim meczu.

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Damian Gołąb

Fatalny początek polskich siatkarzy. Nikola Grbić aż przemówił po polsku

Sasak dość szybko nadział się na blok Mathisa Henno, który w ostatnim sezonie występował w PlusLidze, i Polska przegrywała dwoma punktami. Problemy "Biało-Czerwonych" z przyjęciem sprawiły, że po chwili było już 5:9.

To był jednak dopiero początek problemów. Największe wywołały zagrywki Antoine'a Brizarda. Rozeźlony Grbić szybko wykorzystał dwie przerwy i zmienił całą linię przyjęcia, a do tego wprowadził również Bartłomieja Bołądzia. Tyle że jego zespół przegrywał już 6:14. W pewnym momencie straty sięgnęły 10 punktów. Francuzi zanotowali aż cztery asy serwisowe i nie dali Polakom szans, wygrywając 25:17.

Z rezerwowych, których w pierwszej partii wprowadził Grbić, na drugą na boisku ostali się Bołądź i libero Jakub Popiwczak. Atakujący wprowadził na boisko sporo energii i to Polska szybko objęła dwupunktowe prowadzenie. Rywale szybko jednak doprowadzili do remisu i set się wyrównał. Tyle że po asie Henno "Biało-Czerwoni" przegrywali już 16:19.

Grbić poprosił o przerwę, w trakcie której niespodziewanie przemówil do siatkarzy po polsku. I to przyniosło efekt - trener zdecydował się na kolejne zmiany, a blok rezerwowego Bartłomieja Lemańskiego dał jego siatkarzom remis 20:20. Bohaterem był jednak Kamil Semeniuk, który zdobył w tej partii siedem punktów. I w końcówce poprowadził Polskę do wygranej 25:22 - przypieczętował ją blok Leona.

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Początek trzeciej partii był już wyrównany. Wyłoniła się z niego jednak przewaga "Biało-Czerwonych". Kiedy przy siatce przytomnie zachował się Semeniuk, objęli prowadzenie 11:8.

Kiedy Francja nieco poprawiła wynik, mocno odpowiedział Leon. Po jego asie serwisowym Polska prowadziła 18:14. W końcówce przyjmujący popisał się jeszcze blokiem przy ataku Stephena Boyera, który na początku meczu sprawiał Polakom duże problemy. I to "Biało-Czerwoni" wygrali 25:21.

W końcówce trzeciego seta na boisku na chwilę pojawił się Jan Firlej. Rozgrywający niespodziewanie szybko wrócił do gry po kontuzji, bo pierwotnie Grbić nie przewidywał jego występów w Chicago. Podstawowym zawodnikiem na tej pozycji pozostał jednak Marcin Komenda.

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I to właśnie przy jego zagrywkach polska drużyna znakomicie rozpoczęła czwartą partię - od prowadzenia 4:0. Z dużą swobodą grał też Bołądź, obrazu gry nie zmieniły zmiany po francuskiej stronie. Leon serwował piłki z prędkością niemal 130 km/h, Semeniuk kończył kontrataki, a po drugiej stronie mylił się Boyer. Różnica wzrosła do siedmiu punktów.

Kiedy zaczęła topnieć, zareagował Grbić - obsztorcował swoich siatkarzy w czasie przerwy. Po chwili sytuację uspokoił as serwisowy wprowadzonego z rezerwy Artura Szalpuka. Ważne punkty zdobywał Bołądź, Polska wygrała 25:18, a cały mecz 3:1. To ósme z rzędu, a dziewiąte ogółem zwycięstwo "Biało-Czerwonych" w tegorocznej Lidze Narodów.

W niedzielę reprezentacja Polski zakończy fazę zasadniczą rozgrywek. Ostatnim przeciwnikiem będą gospodarze, drużyna USA. Spotkanie zostanie rozegrane o godz. 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, transmisja na antenach Polsatu Sport.

Łzy w Lidze Narodów siatkarzy. To oni żegnają się z rozgrywkami

Liga Narodów
Tydzień 3
18.07.2026
23:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Francja: Boyer, Iyegbekedo, M. Henno, Brizard, Huetz, Pothron - Ramon (libero) oraz Faure, Duflos Rossi, Tizi-Oualou, Magnin

Polska: Sasak, Jakubiszak, Semeniuk, Komenda, Nowak, Leon - Granieczny (libero) oraz Szalpuk, Bołądź, Śliwka, Popiwczak (libero), Lemański, Firlej

Statystyki meczu

Francja
1 - 3
Polska
Próby ataku
48
43
Błędy przeciwnika
22
34
Błędy drużyny
34
22
Błędy w ataku
5
6
Błędy serwisowe
25
14
Asy serwisowe
5
4
Siatkarz w biało-czerwonym stroju wykonuje dynamiczną obronę, nisko schylając się do przyjęcia piłki, podczas gdy drugi zawodnik obserwuje przebieg akcji gotowy do reakcji.
Kewin Sasak rozpoczął mecz z Francją w podstawowym składzievolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarz w biało-czerwonym stroju wykonuje dynamiczny wyskok z zamachem do serwisu, unosząc się nad boiskiem podczas meczu.
Wilfredo Leonvolleyballworld.commateriały prasowe
Zawodnik reprezentacji Polski w siatkówce wymienia piątkę z trenerem, obaj ubrani w sportowe stroje z widocznym logo sponsorów i oznaczeniami reprezentacyjnymi.
Nikola Grbić i Kewin Sasakvolleyballworld.commateriały prasowe


Kamil Semeniuk - najlepsze akcje w meczu z Brazylią. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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