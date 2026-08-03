Kilku polskich siatkarzy w czołówce Ligi Narodów. To oni zachwycili w finałach

Turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów obfitował w emocje, szczególnie z punktu widzenia kibiców reprezentacji Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia w ćwierćfinale pokonali Ukraińców (3:1), z kolei w półfinale wręcz rozbili Słoweńców, w żadnym z setów nie pozwalając rywalom na przekroczenie granicy 20 punktów. Rozpędzeni obrońcy tytułu o złoto zmierzyli się w niedzielę z Amerykanami.

Tym razem naszą kadrę czekała ciężka potyczka, o losach tytułu przesądził tie-break. Górą byli Polacy, którzy tym samym obronili trofeum wywalczone przed rokiem. Bohaterem "Biało-Czerwonych" został MVP turnieju Tomasz Fornal, ale cegiełkę do końcowego sukcesu dołożył każdy z zawodników, którego na parkiet posyłał Grbić.

"Oczekiwałem trudnego meczu. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że musimy się spodziewać, że zagrają dużo lepiej niż w Chicago. Musieliśmy się przygotować, że będziemy grać punkt za punkt. Ale na koniec potrzebna była cierpliwość, musieliśmy wrócić. Bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagę" - komentował później Nikola Grbić.

Liga Narodów siatkarzy. Kilku Polaków wysoko w rankingach

I faktycznie, wspomniana przez serbskiego selekcjonera "jakość" zrobiła przewagę, a potencjał naszych zawodników odzwierciedla nie tylko końcowa klasyfikacja Ligi Narodów, ale również zestawienie indywidualne. Z oficjalnych statystyk wynika, że kilku naszych kadrowiczów błysnęło na tyle rywali.

Wprawdzie w ścisłej czołówce najlepiej punktujących siatkarzy turnieju finałowego brakuje polskiego nazwiska, a zestawienie z 66 punktami na koncie wygrał Jake Hanes ze Stanów Zjednoczonych, ale już na szóstym miejscu w tym rankingu uplasował się Bartłomiej Bołądź (49 punktów). Tuż za jego plecami sklasyfikowano Wilfredo Leona (47 "oczek").

Najlepiej atakującym zawodnikiem finałów Ligi Narodów rozgrywanych w Ningbo był Słoweniec Rok Mozić, najwyżej z polskich siatkarzy uplasował się wspomniany Bołądź, który jest czwarty. Również tuż za podium znalazł się Marcin Komenda w klasyfikacji najlepszych rozgrywających - tutaj prym wiódł Micah Christenson z USA. Najlepiej przyjmującym zawodnikiem finałów został z kolei jego kolega z reprezentacji, Matthew Anderson. Czwartą lokatę zajął Tomasz Fornal.

W pozostałych rankingach nasi reprezentanci znaleźli się na podium, a dwóch z nich zajęło pierwsze miejsce. Najlepiej blokującym siatkarzem turnieju finałowego był Bartłomiej Lemański (10 punktowych bloków), który wyprzedził... Bołądzia (8 punktów zdobytych w ten sposób). Również pierwsze miejsce, ale w zestawieniu najlepiej broniących, zajął Jakub Popiwczak, który na czele zestawienia uplasował się ex aequo ze Słoweńcem Gregą Okrogliciem.

Najlepiej serwującym zawodnikiem finałów był wspomniany Amerykanin Hanes, który zdobył 12 asów. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Leon (10 asów), a na najniższym stopniu podium uplasował się Fornal (7 punktów bezpośrednio z zagrywki).

Polskim kibicom pozostaje mieć nadzieję, że "Biało-Czerwoni" tak wysoką pozycję utrzymają aż do wrześniowych mistrzostw Europy, na których będą bronili wywalczonego przed trzema laty złota.





Liga Narodów. Najlepsze bloki w meczu Stany Zjednoczone - Polska. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport